Módosította a kormány a határzár szabályait

A kormány pénteki ülésén áttekintette a járványügyi helyzetet és az ahhoz kapcsolódó intézkedéseket - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Új döntéseket hozott kabinet, a legfontosabb kritikákra reagálva enyhültek a határzár szabályai.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A tájékoztatás szerint a kormány összegezte a szeptember 1-jén életbe lépett beutazási korlátozások eddigi tapasztalatait és azt a döntést hozta, hogy a

magyar gazdaság zavartalan működéséért az üzleti célú beutazást a továbbiakban engedélyezik.

Pontosították a külföldön végzett tesztekre vonatkozó szabályozást is. Ennek alapján Magyarországra történő beutazásnál, egy, schengeni tagállamban készült PCR-tesztet a hazai teszttel egyenértékűnek ismernek el.

A határzár egy harmadik ponton is enyhült: a kormányülésen döntés született arról is, hogy a magyarországi sportrendezvényekre történő beutazás szigorú feltételeit kiterjesztik a kulturális rendezvényekre is. A nézőkkel kapcsolatban azt írták: Magyarországon megrendezendő nemzetközi sportesemény, valamint kulturális rendezvény nézője csak akkor léphet be az országba, ha rendelkezik negatív PCR-teszteredménnyel, van a rendezvényre jegye, és aláveti magát egészségügyi vizsgálatnak. Köteles továbbá a belépést követő 72 órán belül elhagyni az országot.

Hozzátették: a pontos szabályozás még pénteken megjelenik a Magyar Közlönyben.

A mostani változtatások a határzárral kapcsolatos legfontosabb kritikákra reagálnak. Az erős beutazási korlátozás kapcsán több helyről megfogalmazódott az a bírálat, hogy a járvány hazai terjedésén már nem sokat segít, mivel későn lépett életbe és már inkább az országon belüli érintkezéssel terjed, mintsem a külföldről történő behozatallal. Éppen ezért a haszna nem nagy, viszont a kormány rögtön egy költséges megoldást választott, hiszen a határzár több ágazat szereplőit is teljesen lehetetlen helyzetbe hozta. Az üzleti célú beutazások engedélyezése ezen sokat segíthet, például a budapesti szállodák helyzetén. A részleteket nem ismerjük és azon sok fog múlni: az üzleti célú beutazást sokféleképpen lehet definiálni. A kapcsolt vállalkozások közötti munkavállalói utazás például eddig is a kivételek közé tartozott.



A másik változtatás a beutazáshoz szükséges tesztekről szól. Elsősorban a V4 országok kedvezményezése kapcsán érte kritika a kormányt (az EU részéről is), hogy a szabályozás diszkriminatív, hiszen nem egyformán fogadja el a külföldi teszteket. Most a szabályozást egységesen lazították a schengeni országokra nézve, tehát például egy osztrák tesztet ugyanúgy fogad el Magyarország, mint egy csehet.



A közleményben a kormány arra is felhívja a figyelmet, hogy most egyszerre kell gondoskodni a leginkább veszélyeztetett idősek biztonságáról, biztonságban kell tudni az iskolába járó gyermekeket és biztosítani kell a gazdaság zavartalan működését. Ezzel kapcsolatban konkrétumot nem tartalmaz a közlemény, de elképzelhető, hogy a kormány az időseket és az oktatási intézményeket érintő lépéseken dolgozik.

A mostani lépések nem tekinhetők meglepőnek, és az időzítése sem váratlan. Orbán Viktor miniszterelnök a ma reggeli rádióinterjújában már jelezte:

Ma is kormányülés lesz, ahol tovább finomítjuk a szabályokat, hogy elérhessük a lehető legnagyobb szabadságot a szükséges korlátozások mellett.

Címlapkép: Getty Images