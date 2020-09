A civil szektor is nyögi a koronavírust, de nem csak az anyagi támogatásra alapoznak

A nonprofit világra – nevéből is adódóan – hajlamosak vagyunk úgy tekinteni, mint az üzleti élettől távoli szervezetekre. Az eltérő motivációk miatt a közösségek a forprofit szervezetek működési mechanizmusait is sokszor tagadják. Pedig ezek a szervezetek is tudnak hasznosítani sok olyan elvi és gyakorlati megközelítést, ami sikerre viheti küldetésüket - írják elemzésükben Szabó István, a KPMG Senior Managere és Takács Eszter, a KPMG Junior Corporate Responsibility munkatársa.

A koronavírus miatt sok civil szervezetnek a stratégiai alapoktól kellett újragondolnia működést, miközben a forrásokból is hiány van. A KPMG több olyan szervezetet is támogatott szakértelmével az utóbbi hónapokban, amelyekkel egyébként is évekre visszamenő szakmai kapcsolatot ápol. A Magyar Vöröskereszttel, a United Way Magyarországgal és a Bókay Gyermekklinikáért Alapítvánnyal az üzleti és a civil szektor között tudásátadás előnyeiről vonjuk le a közös tapasztalatokat.

VÖRÖSKERESZT - az első olyan karitatív szervezet, amely megtartva a céljait működik egészen 1881 óta. Az emberek, az ő igényeikhez való alkalmazkodás, a nekik nyújtott segítség a legfontosabb.



UNITED WAY MAGYARORSZÁG - világszerte több mint 40 országban működik, tevékenységével komplex problémákat kezelnek, három fő területre fókuszálva: oktatás, anyagi biztonság és egészség.



BÓKAY GYERMEKKLINIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY - a Semmelweis Egyetem I. sz Gyermekklinikáját támogató alapítvány, legfőbb célkitűzésük a nemzetközileg ismert és elismert, a világ egyik legrégebbi gyermekgyógyászati intézményében folyó betegellátás, oktatás és kutatás széles körű támogatása.

1. Pro bono szakmai szolgáltatások

A civil szervezetek működése professzionalizálódik, de még mindig bőven van helye az életükben a szaktudással történő donációnak. Az ezzel „megspórolt” pénz közvetlenül a támogatotti körnek adható. „A KPMG-től kapott tudás és szakmai támogatás mellett az is nagyszerű, hogy eléréséhez nem kell külön forrást elkülönítenünk: azokat az összegeket a direkt támogatásokra tudjuk fordítani. Az együttműködés a befektetési, a könyvelési és az informatikai területekre jellemző. A KPMG-től kapott segítséggel lehetőségünk nyílt a trendek követésére, a naprakész szolgáltatásfejlesztésre is” – mondja Buncsik Ildikó, a Vöröskereszt budapesti igazgatója.

2. Transzparencia és hitelesség

A külső források bevonása céljából különösen fontos a szervezetek életében az átlátható gazdálkodás, nem csak a szervezet belső érintettjei, hanem partnerei és támogatói számára is. A megbízható és szabályos működést minden potenciális támogató elvárja. A nagyvállalatok szponzorként való megnyerésében egy másik hiteles és magas presztízsű cég jelenléte vonzóvá teszi a nonprofit szervezetet. A könyvvizsgáló szakértők pedig nemcsak jelenlétükkel, hanem szaktudásukkal is segítik ezt a folyamatot. „Az adományozó cégek és magánemberek nehezen döntik el, hogy ki legyen a támogatottjuk. A KPMG segítségével a működésünk dokumentációjával is igazolni tudjuk, hogy hitelesen képviseljük vállalt céljainkat” – véli Dr. Szabó Attila, a Bókay Gyermekklinikáért Alapítvány kuratóriumának elnöke.

3. Gyors reagálás képessége

A technológia fejlődése nyomán egyre több kihívás éri a civil szervezetek, alapítványok működését is. Ezekre csak úgy lehet reagálni, ha a szervezetben megvan az adminisztrációs hátország, a naprakész gazdálkodási kimutatások, és az erre épülő döntési és működési hatékonyság. A forprofit szférában erre külön szervezet van. A nonprofitoknál az erőforrások hiányát a lelkesedés, a precizitás, és a jól szétosztott felelősségi körök ideg óráig pótolják, de mindig eljön a holtpont, amiből a forprofit gyakorlatok meghonosítása lendítheti ki a szervezetet. „Sok szakterület van, ami nem a sajátunk, de ahhoz, hogy jól tudjunk igazodni az elvárásokhoz, nekünk is képesnek kell lennünk a fejlődésre” – egészíti ki a Vöröskereszt budapesti igazgatója.

4. Implementálható tudás a versenyszférából

Mára a civil szervezetek és az alapítványok többsége jóval többet tesz az „egyszerű” forrásközvetítésnél. Adott esetben rendszerszintű tanácsadást, érdekképviseletet, jogi, kommunikációs vagy éppen projektmenedzsment feladatokat is ellátnak. Itt teljesen elfogadott a versenyszférában használt gyakorlatok átvétele a tervezésben, szervezésben, termékfejlesztésben.

Ez a típusú tudásátadás, amely nem feltétlenül azonnali haszonnal jár, hitelesebbé, ismertebbé teszik a nagyközönség számára a működést és legalább olyan fontos, mint az anyagi támogatás

– foglalja össze a Bókay Gyermekklinikáért Alapítvány elnöke.

5. Összetett problémakörök kezelése

A civil szféra korábban jellemzően olyan problémákkal nézett szembe, mint a szegénység, a betegség, a lakhatás, a szegregáció vagy az esélyegyenlőség, és ehhez kapcsolódóan a támogatási javak terítése vagy az érdekvédelmi feladatok. Ezek köre mára kibővült, a társadalmi szervezetek sokszor komplex megközelítést igénylő feladatokkal, vagy éppen együttműködési elvárásokkal kerülnek szembe, például az oktatás, a társadalmi mobilitás, vagy a felzárkóztatás ügyében. „A nagyvállalatok egyre jobban bekapcsolódnak az oktatásba, mivel - elsősorban a pályakezdő - munkavállalóik iskolából hozott tudása nem felel meg az elvárásaiknak. A vállalatok a gyakorlatiasságot képviselik, a használható tudás hiánya így társadalmi jelenség. Mi pedig a munkánk során mindig egy adott társadalmi problémára kínálunk rendszerszintű megoldást” – meséli Adriány Kincső a United Way Magyarország ügyvezetője. Ilyenkor egy közvetítő nagy segítséget nyújthat, hiszen ismeri mind a civilek, az intézményi környezet, mind a privát szféra működési logikáját és könnyebben teremti meg az összhangot.

6. Multiplikatív eredmények

A civilek tevékenységében egyre hangsúlyosabb a hosszútávú eredmény, lehetőleg többszörös megtérüléssel. Ez a szemléletmód is átvehető a nagyvállalatoktól, segítségükkel könnyebb azonosítani és mérhetővé tenni az eredményeket. A United Way életében például kiemelten fontosak a szektorokat átívelő összefogások, mert a társadalmi méretű problémák csak ezekkel megoldhatók. Kormányzat, vállalatok és civilek; külön-külön egyikük sem tudja mélységeiben kezelni a problémát, mert mindegyikük másban erős. Szükség van a változásokhoz a vállalati szféra gyakorlatiasságára, a civil szféra szívbéli elköteleződésére és kell a kormányzat motivációja is. Hasonlóan működik a Bókay Gyermekklinikáért Alapítvány, az események és támogatási projektek keretében együtt dolgoznak más alapítványokkal, cégek CSR csoportjaival biztosítva a pozitív hatást.

7. Szabályalkotás

Egy civil elköteleződésű ember a szíve szerint mindenkinek segítene. Ezzel azonban elaprózódhat. Tudatosságot, józan tervezést és megfelelő szabályokat igényel a támogatási gyakorlat kialakítása. „Mi olyan alapítvány vagyunk, amely tiszta és világos stratégia mentén halad. A kuratóriumunkba olyan embereket választottunk be, akik a társadalmat képezik le számunkra, mi a stratégiaalkotásba őket is aktívan bevonjuk” – magyarázza a United Way ügyvezetője. Ilyen tervszerű működéssel azonban nem feltétlenül rendelkezik minden civil szervezet. Adott esetben szükséges a keresleti oldali elemzése, az igények felmérése, ez pedig újabb terület, ahol a tanácsadó cégek segíteni tudnak, hogy ezáltal végső soron a legjobb helyre kerüljön a támogatás.

8. Innovatív kampányszemlélet

A jótékonysági tevékenység sokszor fejleszthető az egyes szolgáltatások termék-szemléletű megközelítésével és megfogalmazásával, vagyis egy vállalkozás indításához szükséges tudással. Ezzel a szemlélettel egyedi együttműködések, alkalmi kampányok, gyorsan felállított és kivitelezett jótékonysági akciók is végrehajthatók, külön mérhető hatékonysággal. „A Vöröskereszt életében ez az Empathy Café & Bár projekt volt, amelyhez hasonlóra a nagy múltú egyesület életében még nem volt példa hazánkban” – emelte ki Buncsik Ildikó igazgató.

A KPMG tapasztalatai szerint a civil szervezetek és a vállalatok tanácsadói szinten történő együttműködése win-win helyzetet teremt, hiszen a cégek is gazdagodnak azáltal, hogy életközeli tapasztalatokat, gyors eredményeket hozó projekteket menedzselhetnek. „Nem véletlen, hogy munkatársaink tipikusan a megállapodottnál sokkal több energiát fektetnek egy-egy projekt problémáinak megoldásába. Ezek lélekemelő feladatok, ahonnan munkatársaink megerősített motivációkkal térnek vissza” – mondja a KPMG Senior Managere, Szabó István.

A szerzők a KPMG szakértői.