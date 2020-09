Az agyimplantátum, ami megváltoztathatja a gondolkodásunkat is

Elon Musk, a Tesla és a SpaceX vezére nemrég egy forradalmi fejlesztésről számolt be, amelynek teljes körű elemzése még nem időszerű, hiszen valójában még keveset tudunk az új agyimplantátumról, amelyet a Neuralink fog gyártani. Ennek ellenére talán nem túlzás azt állítani, hogy néhány évtized múlva, a mára visszatekintve azt fogjuk mondani, hogy 2012 után 2020-ban is egy újabb civilizációs lépcsőfokra lépett az emberiség, ami saját evolúcióját is meghatározhatta.

A mesterséges intelligencia és a génmódosítás után a big datának nevezett tendencia keretében az egyre okosabb implantátumok – amelyek valójában már évtizedek óta velünk vannak, pl. műszív pacemaker vagy a hallást „visszahozó” cochleáris implantátumok – megjelenésével egy új fejlemény bontakozik ki a szemünk láttára: az újabb agyimplantátum az ember és a technológia szimbiózisának első konkrét, látványos manifesztálódását jelenti az üzleti szféra számára is. (Musk öt éven belülre ígérte a piaci bevezetését ennek a technológiának.)

Elon Musk már három éve dolgozik ezen a projekten, ugyanis 2017 elején jelentette be, hogy a cégeinél folyó kutatások alapján olyan orvosi implantátumok is várhatóak majd az elektromos autók és a modern űrutazást lehetővé tevő fejlesztései mellett, amelyek egyes idegrendszeri és agyi betegségeket (pl. Parkinson-kór), érzékszervi sérüléseket (pl. vakság, siketség) is képesek lesznek rehabilitálni, amelyek ma még súlyos fogyatékosságoknak minősülnek. A most bejelentett agyimplantátum kapcsán megjegyezte, hogy ez akár azt is jelentheti, hogy a Tesla járművek gondolatvezérelten is működtethetőek lesznek.

A sérült embereket cézó kutatások eddig sem voltak ismeretlenek, különösen az amerikai hadsereg – a DARPA fejlesztőcég révén – a veteránokat célozva már a hangulatingadozások és bizonyos mentális betegségek (súlyos depresszió és epilepszia) kontrollálásra a boldogságérzetet mesterségesen befolyásolható agyi implantátumot fejleszt a Nature 2017. novemberi száma szerint, amely már akkor komoly etikai kérdéseket vetett fel.

Ez tehát egy olyan új irányt (megerősített technológiai-biológiai szimbiózist) jelenthet az emberi evolúcióban, ami komolyan jelzi azt, hogy az ember hozzáférése a tudáshoz szinte korlátlanná válhat, mint ahogy az internet megjelenése is átrendezte a nyomtatott könyv és a hagyományos könyvtárak jelentőségét. Az emberi agy jelenlegi kommunikációs és feldolgozási sebessége egyre inkább elmarad a gyorsuló gépekétől, ez különösen igaz lesz az otthoni kvantumszámítógépek (vagy ahhoz hasonló, újabb nagyteljesítményű berendezések) valamikori megjelenésével és elterjedésével. Ne felejtsük el, hogy a Holdat megjárt Apollo 11 holdkomp fedélzeti számítógépe mindössze 74 kilobyte ROM és 4 kilobyte RAM teljesítménnyel rendelkezett 1969-ben – ma már akár 750 ezer holdkompot tudnánk irányítani a zsebünkben megbújó mobiltelefonunkban lévő RAM egységgel!

Eddig is legalább 1:3.000.000 aránybeli eltérés volt a gondolatok gyorsasága és a gépek áramkörei közötti interakciók sebessége között a gépek javára; Raymond Kurzweil, a Google korábbi műszaki igazgatójának és elismert jövőkutatójának híres megállapítása szerint a biológiai eredetű emlősagyak elektrokémiai jeleinek körülbelül száz méter per szekundumos sebessége elenyésző a gépek közel fénysebességnyi gyorsaságához képest. (Kurzweil, R., ‘A szingularitás küszöbén – Amikor az emberiség meghaladja a biológiát‘, Ad Astra, 2013) Egy agyimplantátum tovább csökkentheti az ember és a gép(ek) közötti kommunikációs időt, hiszen az információ (és tudás?) egyre közvetlenebbül juthat el az emberi agyba és ezáltal a tudatba is.

Ez azt is jelenti, hogy az ember gondolkodását és kommunikációját (illetve annak sebességét) fogják alapjaiban megváltoztatni ezek az eszközök, hiszen előbb-utóbb(?) nem lesz akadálya a digitalizált, akár könyvtárnyi mennyiségű információk integrálásának sem – Musk homályosan utalt a személyes emlékek pótlásáról is –, amelyek hálózatra és gépek sokaságára kötve még gyorsabban eljuttathatók és értelmezhetők lesznek az agy számára. Egyelőre a digitális adatforgalom iránya inkább egyoldalú, bár meglehet, hogy talán csak idő kérdése a magas szintű és minőségű kétoldali kommunikáció eljövetele ezen a téren.

David Eagleman híres amerikai neurológus - kísérletekkel alátámasztott – véleménye szerint az agy az egyént érő hatásokhoz állandóan és folyamatos fejlődéssel alkalmazkodik, lényegében tekintet nélkül az érkező, ám egyértelműen és stabilan, azaz kiszámíthatóan és strukturáltan észlelt információk típusára és formájára. Olyannyira, hogy már öt (!) évvel ezelőtt laboratóriumban siket emberek számára fejlesztett ki egy olyan speciális mellényt, amelynek mozgó alkatrészeivel, vagyis érintés segítségével tudtak a siket emberek „hallani”, megtanulva néhány hetes gyakorlással a számítógép által mozgatott mintázatok jelentéseit. Ez még ugyan csupán bőrön keresztüli információátvitel volt, azonban már 2017 óta egy olyan, magát cyber-művésznek tartó színvak személy is népszerűsíti az új technológiákat, aki a fülébe ültetett, parányi hangszóróval ellátott mesterséges intelligencia segítségével folyamatosan „hallja” a színeket a fejére rögzített kamera képeire támaszkodva. (Egy idő után a színeket közlő hang „belesimult” az általános háttérzajba és már csak a tudatalattija érzékeli ezt a speciális hangot.)

Végezetül, a legújabb rehabilitációs fejleményként talán az idén februárban bekövetkezett áttörés emelhető ki, amikor egy 16 éve vakságban élő 57 éves nő egy intelligens, számítógépes képalkotással működő mesterséges retinával ismét látni kezdett és néhány hetes gyakorlással felismerte a nyomtatott betűket, valamint az ismerőseit, szeretteit is. Ami pedig az agyból kinyerhető információkat illeti, ma már japán tudósok képesek az az idegrendszerben (pl. álmodás során) jelenlévő képi információkat is rekonstruálni, amelyek egyre jobban felismerhetők és értelmezhetők. (Attól talán még mindig messze van az emberiség, hogy könyvtárakat hordjon a fejében, de erre talán nem is lesz „szükség”, hiszen a vezeték nélküli technológiák potenciális lehetőségei még ki sincsenek aknázva, mert a digitalizáció általános szintje relatíve alacsony jelenleg.)

Ez nem mást jelent, mint hogy az emberi faj fizikailag képessé válik arra, hogy a saját, épített környezetén túlmenően már önnön belső világát, felépítését és szerkezetét a saját elképzelései szerint módosítsa. Kérdés, hogy ezáltal mi történik az emberi fajjal, ami hosszabb távon a jelenlegi eszközhasználó Homo sapiens sapiens-t a ma már egyre kevésbé elfogadott tudományos megjelöléssel nevezett, az őskori kultúrák képviselőjeként ismert cro-magnoni ember sorsára juttathatja és ennek még milyen olyan társadalompolitikai és emberi jogi vetületei vannak, amelyek eddig még fel sem merültek.

A szerző Lovászy László, miniszteri biztos, ENSZ emberi jogi szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa, a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Jövőképesség Kutatóközpont kutatója

