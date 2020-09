MOK-elnök: ijesztő a koronavírus-járvány hazai terjedése

A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint a második hullám nagyobb terhelést okozhat az egészségügyi ellátórendszernek. Közben az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleményben reagált a MOK pénteki figyelmeztetésére és mindenkit igyekezett megnyugtatni: amint szükség lesz további járványügyi intézkedésekre, meghozza azokat a kormány.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Az ATV híradójának nyilatkozva Kincses Gyula arról beszélt, hogy hiába van lélegeztető gép, ha nem áll mellette orvos vagy asszisztens, ezért muszáj az egészségügyet átalakítani. Az egészségügy átalakítása viszont bérek nélkül nem stabilizálható.

„Most egy veszélyhelyzet, egy kockázat van. Nem tudjuk, hogy ez most egy csúcs, ami le is cseng egy idő után, aztán majd október-novemberben támad újra, vagy egy exponenciális fejlődés miatt máris ráömlik az egészségügyi ellátó rendszerre. Több esélyes még a meccs. Ez fogja eldönteni a stratégiát” - fejtette ki a járványgörbe kapcsán.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 09. 05. Koronavírus Magyarországon: ismét új rekordra ugrott a fertőzöttek száma

Kiemelte: a nagymértékű robbanást a veszélyérzet hiányának tudható be. Mint mondta, most nem az időseket, hanem a fiatalokat érinti a vírus.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 09. 02. Megváltozott a koronavírus-járvány Magyarországon

Az ATV.hu portál beszámolója szerint hozzátette: az esetszám dinamikájának növekedése ijesztő, a számszerűsége nemzetközi viszonylatban még mindig nem magas kirívóan.

Reagált az EMMI a MOK pénteki közleményére

A kamara pénteken közleményt adott ki az aktuális járványügyi helyzet kapcsán és ebben azonnali lépéseket sürgetett.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma erre szombaton közleményben reagált. Ezek szerint "a kormány mindig időben tette meg a megfelelő lépéseket".

"A Kormány, az Operatív Törzs és az EMMI most is folyamatosan figyeli a járvány alakulását, és időben meghoztuk és meghozzuk a szükséges intézkedéseket. A médiumokban az EMMI és az NNK is rendszeresen hangsúlyozza a maszkviselés fontosságát, a Kormány pedig intézkedéseket tett ennek szigorú ellenőrzésére. Szabályoztuk a tömegrendezvények lebonyolítását is, és

amint szükség lesz, további intézkedéseket hozunk

- ígéri a tárca.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 09. 04. Koronavírus: rendkívül fontos üzenetet küldött Orbán Viktor

"Kásler Miklós emberi erőforrások miniszter látva a járvány hazai terjedését, éppen a héten – a MOK közleménye előtt – utasította az egészségügyi szolgáltatókat arra, hogy az eddigi 10 százalék helyett az összes ágyszámuk 20 százalékát készítsék fel a COVID-19 betegek ellátására. Az ágyak műszaki-technikai felkészítése folyamatos, szeptember végéig összesen több mint 14.000 eszköz kerül kiszállításra az ÁEEK raktáraiból a kórházakba, amelyek a betegellátást segítik a COVID-19 és a nem COVID-19 betegek esetében egyaránt" - emlékeztet a minisztérium. Mint ismert, Kásler Miklós legutóbbi utasításáról elsőként a Portfolio számolt be:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 09. 03. Készül a kormány a koronavírus második hullámára a kórházaknál is

A tárca egyúttal üzent az éves szakmai kongresszusra készülő kórházi vezetőknek is. Az EMMI ugyanis úgy fogalmazott a közleményben, hogy "arra kéri a MOK és a többi egészségügyi szakmai kamara elnökségét, hogy segítsen tagjaik és általuk betegeik egészségének megvédésében azzal is, hogy felhívja tagságának figyelmét arra, hogy egészségügyi dolgozók tömegrendezvényeken, így a különböző kamarai eseményeken, orvosszakmai konferenciákon való részvétele járványügyi szempontból milyen kockázatot jelent".

Így zárul a közlemény: "a kormány számára a magyar emberek életének és egészségének védelme a legfontosabb, és

a járványügyi szempontok mindig is megelőzték a gazdasági érdekeket".

Címlapkép forrása: MTI/Vasvári Tamás