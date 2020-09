Még mindig élnek a koronavírusos konteók: íme az 5 legdurvább

Talán nem túlzás azt állítani, hogy az összes globális esemény közül a mostani világjárvánnyal kapcsolatosan terjed a valaha volt legtöbb dezinformáció, tévhit vagy összeesküvés-elmélet, már legalább 2000-féle konteóval találkozhatunk csak az internetet böngészve. Nem sokat segít a helyzeten az sem, hogy különféle kormányok, médiatermékek is terjesztenek alaptalan összeesküvés-elméleteket, de kétség nem fér hozzá, hogy minden igyekezetük ellenére a közösségi oldalak is hozzájárulnak a konteók terjedéséhez. bemutatjuk az öt legszélesebb körben elterjedt, elhitt koronavírusos összesküvés-elméletet.

A koronavírus nem létezik

Kép: Getty Images

Bár az általánosan elfogadott orvosi konszenzus arról szól, hogy a Covid-19 veszélyes és könnyen terjed, orvosszakmai és laikus körökben is van, aki vitatja a járvány súlyosságát vagy a prevenció jegyében hozott intézkedések szükségességét. Bár ellenlábasaik szeretik őket a „vírustagadók” jelzővel illetni, vannak olyan emberek, akik nemcsak bizonyos konszenzusos kérdéseket vitatnak, hanem egy az egyben a vírus létezését tagadják.

A legnépszerűbb ténylegesen vírustagadó konteók szerint a globalista vállalati és politikai elit a WHO segítségével csak felnagyít egy „egyszerű influenzajárványt,” hogy a globális kontrollt teljessé tegyék és elfogadja a lakosság az állandó megfigyelést például a koronavírus-nyomkövető alkalmazások telepítésével. Népszerű érv itt az, hogy „én egyetlen olyan embert sem ismerek, aki koronavírus lett volna”, ami nem meglepő, hiszen Magyarországon viszonylag enyhe volt a járvány, sok eset pedig valószínűleg detektálatlan maradt. Esélyes, hogy fertőzöttebb országokban, mint például az Egyesült Államok, már nem állná meg a helyét ez a kijelentés.

Vadabb konteók szerint a kötelező oltatás is tartalmazni fog egy bőr alá ültetett RFID-csipet, mellyel állandó megfigyelés alá lehet majd hajtani a lakosságot. Olyan elmélet is van, mely szerint a maszkok valójában legyengítik az ember immunrendszerét és / vagy a légzését nehezítik.

Az igazság az, hogy bár a koronavírus nem egy spanyolnátha vagy egy bubópestis, egy nagyon könnyen terjedő, globális járványról van szó, amely már 870 ezer ember életét oltotta ki. Nagyon fontos, hogy a vírust ne vegyük fél vállról és betartsuk a prevenciós intézkedéseket saját és más embertársaink érdekében is. Magyarország az első hullámot a szigorú intézkedéseknek és magas lakossági fegyelemnek köszönhetően viszonylag megúszta; mindannyiunk érdeke, hogy ne járjunk úgy, mint az Egyesült Államok, ahol a különféle demonstrációk és közösségi összejövetelek miatt már 6,3 millió ember fertőződött és 190 ezer ember halt meg.

A koronavírus egy biológiai fegyver

Kép: Getty Images

Szintén gyakori összesküvés-elmélet, hogy a Covid-19-et mesterségesen fejlesztették ki, katonai céllal. Az elmélet terjedésének táptalajt adott a kínai-amerikai geopolitikai háború is, mely során a két nagyhatalom egymásra mutogatott, a másikat vádolva azzal, hogy kifejlesztette és elterjesztette az új típusú koronavírust.

Amerikában több lap, a Buzzfeed, a Zerohedge, a Washington Times, illetve több politikai szereplő, mint Rush Limbaugh vagy Tom Cotton szenátor is utaltak rá, hogy Kína szándékosan fejleszthette ki a Covid-19-et, májusban pedig már maga Donald Trump elnök is azt állította, hogy egyértelmű bizonyítékot látott a vírus mesterséges eredetére, de ezt valamiért nem mutathatja meg senkinek. Kínában pedig több helyi lap is az Egyesült Államokat vádolja, hogy egy olyan vírust fejlesztett, amely kifejezetten kínaiakat támad. Zshao Lidzsian, a kínai külügyminisztérium szóvivője nyíltan is megvádolta az Egyesült Államokat azzal, hogy „lehet, hogy az amerikai hadsereg” volt az, aki „Kínába hozta” a koronavírust.

Oroszországban a helyi és nemzetközi lapok szokás szerint csak fokozták a feszültséget azzal, hogy Kínát és Amerikát is egyszerre vádolják a koronavírus kifejlesztésével. A Közel-Keleten pedig sokan Izraelt és / vagy Amerikát vádolják a Covid-19 terjesztésével, ahogy tették ezt a disznóinfluenza, a madárinfluenza, a SARS és más betegségek esetén is.

Átfogó tanulmányok mutatnak már rá arra, hogy nem szándékosan hozták létre és nem szándékosan terjesztették el különféle sötétben ólálkodó, rosszindulatú szereplők a koronavírust, viszont tény, hogy a politikai szereplőknek az érdekében áll, hogy ellenlábasaikról alaptalanul ilyen dezinformációkat terjesszenek.

Bill Gates találta fel a koronavírust

Kép: Shutterstock

Bill Gates 2015-ben egy Ted Talkon beszélt arról, hogy a világ nincs megfelelően felkészülve egy nemzetközi járvány kezelésére, bár nem nevezte meg sem Vuhant, sem a koronavírust, sem a járvány dátumát, sokan tényként kezelik, hogy a Microsoft-alapító pontosan megjósolta a mostani világjárványt.

Ha elfogadjuk, hogy megjósolta a járványt, ha nem, létezik egy összeesküvés-elmélet, amely egyenesen azzal vádolja az informatikai gurut, hogy ő fejlesztette ki és terjesztette el az új típusú koronavírust a világban. Az elmélet egy youtuber, Jordan Sather agyából pattant ki, aki felfedezte, hogy Gates alapítványa közvetetten már 2015-ben szabadalmaztatott egy koronavírus-vakcinát.

Annak ellenére, hogy a koronavírus egy másik, már korábban ismert és csak madarakban terjedő törzsére szólt a szabadalom, Sather szerint ez bizonyíték arra, hogy Gates az említett Ted Talkon már arról beszélt, hogy ő személyesen szabadítja majd el a világjárványt és profitál a vakcina eladásából.

Extrémebb elméletek szerint egyébként Bill Gates is chipeltetni akarja az emberiséget a vakcinája segítségével, mely elméletnek alapja az, hogy a Microsoft-alapító egyszer arról beszélt, hogy a járvány terjedését „digitális azonosítókkal” is lehetne figyelni. Chipekről nem volt szó, sőt, a Bill and Melinda Gates Foundation kiadott egy közleményt is, melyben azt írták, hogy fel sem merült náluk a chipeltetés ötlete.

Mindezek ellenére egy Yougov által 1640 amerikain elvégzett felmérés szerint a lakosság mintegy 28%-a hisz a Bill Gates-es, chipeltetős konteóban.

Persze olyan összesküvés-elméletek is vannak, amelyek hasonló gondolatszálon futnak, de nem Bill Gates-hez, hanem valamely gyógyszergyár-konglomerátumhoz, vagy csak simán „a gyógyszergyárakhoz” kötődnek.

Az alkoholfogyasztás megelőzi / gyógyítja a koronavírust

Kép: Getty Images

Világszerte elterjedt hiedelem, hogy az alkohol megöli a koronavírust és ez igaz is abban az esetben, hogy ha alkoholos kézfertőtlenítővel áttöröljük a kezünket. Az alkoholos italok fogyasztása viszont semmilyen hatással nincs az olyan vírussejtekre, amelyek már bejutottak a szervezetünkbe.

Bár egy feles vagy egy pohár bor elfogyasztása nem feltétlen ártalmas önmagában, emiatt a hiedelem miatt már 5900 ember került kórházba világszerte és 800 ember meghalt. A súlyos esetek oka az, hogy több olyan ember is volt, aki túl nagy mennyiségű alkohollal próbált „fertőtleníteni,” vagy metanolt vagy akár alkoholos kézfertőtlenítőt ivott.

Persze ha már összeesküvés-elméleteknél tartunk: vannak, akik úgy vélik, hogy a gyógyszergyártók akarják elhitetni, hogy az alkohol nem gyógyítja a koronavírust, pedig valójában gyógyítja, annak érdekében, hogy megvegyük a termékeiket.

Az 5G terjeszti a koronavírust

Kép: Getty Images

Március-április környékén nagyon népszerűvé vált egy összeesküvés-elmélet, mely szerint az új generációs mobilhálózati technológia, az 5G felelős a koronavírus terjedéséért. Ez az elmélet talán az egyetlen a listán, melyet már fizikai atrocitások is követtek: Nagy-Britanniában több mobiltornyot is megrongáltak, felgyújtottak az összeesküvés-hívők. Az elmélet alapját az a véletlen korreláció adja, hogy Vuhan volt az egyik első város Kínában (50 másikkal együtt), ahol az 5G-t széles körben bevezették.

Az igazság az, hogy a koronavírus egy légúti megbetegedés, amely elsősorban emberi érintkezésen keresztül terjed, nem tud egy kórokozót terjeszteni egy elektromágneses hálózat. Fontos azt is megjegyezni, hogy olyan gócpontokban, mint Irán, Brazília vagy India csak nagyon kezdetleges vagy egyáltalán nincs 5G.