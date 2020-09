Brexit: a legdurvább zsarolással álltak elő a britek, kiakadtak Brüsszelben

Ha október 15-ig nem tudunk megállapodni a januártól érvényes EU-brit szabadkereskedelmi szabályrendszerben, akkor nincs értelme tovább tárgyalni, nem lesz megállapodás és ez is jó kimenet az Egyesült Királyságnak – hangsúlyozza a ma adásba kerülő üzenetében Boris Johnson brit miniszterelnök az EU-brit tárgyalások holnapi újabb fordulója előtt. Erre a nyomásgyakorlási kísérletére a Financial Times információi szerint azzal tesz még rá egy jó nagy lapáttal Johnson, hogy egy olyan brit törvénytervezet készül, amely egyoldalúan felülírná az EU-val megkötött és már mindkét oldalon ratifikált kilépési megállapodást, ha az a bizonyos szabadkereskedelmi megállapodás nem jön létre október közepéig. Azzal zsarolnának tehát a britek, hogy a megállapodásban rögzített állami támogatási és északír vámbeszedési szabályokat nem tartják be. Innentől kezdve az a legfontosabb kérdés, hogy blöfföl-e Johnson, azaz tényleg bevállalja-e a kereskedelmi megállapodás nélküli januári kilépést, mert ha nem, akkor ebből végül tényleg az lesz. Az eddigi legdurvább zsarolási kísérletre máris erős üzenetek jöttek hétfőn Brüsszelből: Ursula von der Leyen bizottsági elnök azt üzente: ha nem tartják be a britek a kilépési megállapodást, akkor ne is álmodjanak arról, hogy szabadkereskedelmi megállapodást köt velük az EU és más névtelenséget kérő diplomaták is önsorsrontó brit stratégiáról beszéltek.

Felpörgött az üzengetés

Az EU-brit kereskedelmi tárgyalások nyolcadik, most kedden kezdődő londoni fordulója előtt igencsak felpörgött az üzengetés a Brexit ügyében és ennek lényege az, hogy a brit kormány próbál maximális nyomásgyakorlással, zsarolással engedményeket kicsikarni az eddigi két legnagyobb ütközőpontban: a januártól érvényes brit állami támogatási szabályrendszerben (amit az EU a saját jól felfogott érdekei miatt nem engedne túl lazára szabni a briteknek) és a brit területi vizeken érvényesítendő halászati jogokban. A nyomásgyakorlás jegyében:

David Frost, a brit tárgyalóküldöttség vezetője egy vasárnapi lapban azt bizonygatta: kormány munkájának jelentős része abból áll, hogy ráébresszük az EU-t: komolyan gondoljuk, amit mondunk, és nekik is komolyan kell venniük álláspontunkat. Azaz szerintük az EU nem hiszi el nekik a keménykedésüket, mert Theresa May kormánya több ponton is engedett az EU-nak. Ezért Frost kijelentette, hogy a brit kormány egyáltalán nem fél attól a lehetőségtől sem, hogy végül nem születik kétoldalú kereskedelmi megállapodás az EU-val. Folytatja, sőt gyorsította is az előkészületeket az egyezmény elmaradása esetére, és készen áll arra, hogy ilyen körülmények között is fenntartsa kereskedelmi kapcsolatait az unióval.

Boris Johnson brit kormányfő ma este tv-adásban is megismétli a legfőbb üzeneteket, de ennek leiratát már előre kiadták. Amint ma reggel megírtuk: Johnson szerint ha október 15-ig nincs megállapodás, akkor utána már nem is lesz, azaz nem lesz meghosszabbítva a december végén lejáró átmeneti megállapodás és az Egyesült Királyságnak ez a kereskedelmi megállapodás nélküli uniós kizuhanás is jó kimenet. (Ilyenkor a normál WTO-s szabályrendszerre esnek vissza a kereskedelmi kapcsolatok, azaz visszatérnek a vámok és a kereskedelmi adminisztrációs kötelezettségek, egyéb akadályok, miközben jelenleg súrlódásmentesen zajlik a kereskedés az EU-brit relációban).

Azt az üzenetet, hogy „vegyétek komolyan, mert mi tényleg készek vagyunk kereskedelmi megállapodás nélkül is kilépni az EU-ból”, jócskán felerősíti a Financial Times vasárnap éjszaka megjelent információja, miszerint szerdán egy olyan törvénytervezet lát napvilágot, amely egyoldalúan és tudatosan felülírná a tavaly ősszel az EU-val megkötött, majd idén januárban mindkét parlament által ratifikált kilépési megállapodás állami támogatási és északír vámbeszedési szabályait. A megkötött megállapodás szerint 1) az északír cégeknek juttatandó állami támogatásról 2021-től előzetesen tájékoztatnia kellene a brit kormánynak az Európai Bizottságot, hiszen az északír terület üzleti környezetének a torzítása az uniós belső piacra is kihatna, illetve 2) a megállapodás szerint az északír cégeknek export kimutatásokat kell közölnie, amikor Nagy-Britanniába kerül áru. Utóbbi azért lényeges, mert az északír-ír határ nyitva tartása és a kemény fizikai határellenőrzés elkerülése érdekében abban állapodott meg a brit kormány és az EU, hogyha olyan termék kerül Észak-Írországba az EU-ból, amely aztán továbbkerül Nagy-Britanniába, akkor az EU ügynökeként a brit kormánynak kellene beszednie a vámot és a vitás kérdésekben az EU bírósága döntene. Ehhez képest a mostani brit belső piaci törvénytervezet azt tartalmazná, hogy ezekben a kérdésekben a brit kormány fenntartaná magának a jogot, hogy saját érdekei és az Egyesült Királyság egyben tartásának érdekében saját maga állapíthassa meg a szabályokat.

Ez a törvény mit jelentene?

A brit kormány tehát egy általa is elfogadott és a brit parlament által is ratifikált nemzetközi egyezményt igyekezne megsérteni azért, hogy rákényszerítse az EU-t a tárgyalási stratégiája felpuhítására és közben igyekezzen egyben tartani az Egyesült Királyságot.

Közben viszont az, hogy ha a britek nem tartják be a kilépési megállapodást, hivatkozási alapot szolgáltathat az EU-nak arra, hogy ne is kössön velük kereskedelmi megállapodást (erre figyelmeztette a briteket az Európai Bizottság elnöke hétfőn, lásd alább). Így a megállapodás nélküli kizuhanás az északíreket és skótokat igencsak feltüzelné a gazdasági következmények miatt (visszatérhet az északír-ír határellenőrzés, akaratuk ellenére szakítanák ki a skótokat az EU-ból, stb.) és végül maga az Egyesült Királyság egysége is veszélybe kerülhetne.

I trust the British government to implement the Withdrawal Agreement, an obligation under international law & prerequisite for any future partnership. Protocol on Ireland/Northern Ireland is essential to protect peace and stability on the island & integrity of the single market. — Ursula (von) September 7, 2020

Emellett igen rossz üzenetű, hogy az Egyesült Királyság nem tart be egy nemzetközi egyezményt és így a saját maga dolgát is megnehezítené a brit kormány, amely igyekszik a január utáni uniós kilépés után minél hamarabb minél több országgal kereskedelmi megállapodást kötni.

A Politico megszólaltatott egy uniós diplomatát, aki úgy értékelte a helyzetet, hogy a jelek szerint

a Brexit ideológia felülkerekedett a Brexit pragmatizmuson,

és ha a brit kormány tényleg nem akar kereskedelmi megállapodást kötni, akkor ebben az önsorsrontó folyamatban az EU sem tudja eltéríteni az útról. Ugyanezt mondta két uniós diplomata a Reutersnek is névtelenül hétfő délelőtt.

Michel Barnier, az EU Brexit-ügyi főtárgyalója is reagált röviden a friss fejleményre a francia Iter rádiónak adott interjúban: azt mondta, hogy nehezek a tárgyalások és aggódik azok kimenete miatt, mert a brit kormány egyszerre akar olyan dolgokat elérni, amiket nem lehet. Arra kérte Johnsont, hogy egy nemzetközi megállapodást igenis tartson be, mert egyébként az garantálja az északír-ír határellenőrzés visszatérésének elkerülését, és közben az uniós egységes piac integritásának védelmét, beleértve az északír gazdaság védelmét is.

Három lehetséges magyarázat

A befolyásos brüsszeli lap a saját kapcsolatai alapján azt írja, hogy az egyik legfőbb mozgatórugó a kilépési megállapodás potenciális egyoldalú felülírása mögött az lehet, hogy Johnson és Frost meg vannak győződve arról, hogy a kilépési megállapodás belső ellentmondásoktól hemzseg és ezeket próbálják kijavítani a brit nép érdekeire hivatkozva.

Ezek és az egyéb tényezők alapján három lehetséges forgatókönyvet rögzítenek a helyzet értelmezéséhez:

Johnsonék tényleg meg akarnak állapodni az EU-val és mindent megtesznek azért, hogy az uniós tagállamok hajlandók legyenek megváltoztatni a Michel Barnier főtárgyalónak adott tárgyalási mandátumot az állami támogatási és halászati jogok terén. Ha ugyanis a brit kormány el tudja hitetni az uniós tárgyalófelekkel, hogy tényleg kész megállapodás nélkül kizuhanni az EU-ból, akkor ez elérheti a vágyott változtatásokat Barnier mandátumában. Johnsonék úgy döntöttek, hogy be akarják fejezni az EU-val a kereskedelmi tárgyalásokat, mert úgysem tudják elérni, amit akarnak, de kifelé bűnbaknak az EU-t akarják megtenni, hogy úgy tűnjön: ők állították le a tárgyalásokat (mert a brit kormány a kilépési megállapodást felülíró belső piaci törvénnyel erre alapot adott). Johnsonék kitesztelik a kormányzó Konzervatív párt keményvonalas, az EU-val minél tisztább szakítást követelő Brexit-táborának reakcióját, hogy hol a határ és közben egy időre elterelik a figyelmet arról, hogy hogyan kezelik a koronavírus-járványt. A lap szerint a keményvonalas táborból vasárnap este már elkezdtek jönni a hangok, hogy azért egy nemzetközi szerződés megsértése túl sok lenne.

A fenti három forgatókönyvből természetesen nem csak egy lehet a teljes igazság, hanem több motiváció egyszerre is fontos lehet, de az biztos, hogy csak nagyon kevesen látják át Johnson körül is a kormányfő valódi szándékait. A lap a miniszterelnök környezetéből azt is hallja, hogy Johnson egyre borúsabban látja a kereskedelmi megállapodás összehozhatóságának kérdését, bár óvatosságra int az összes ilyen információval kapcsolatban, mert tavaly októberben az EU-csúcs előtt is már olyan hírek jöttek, hogy nem lesz megállapodás, aztán az utolsó pillanatban mégis megszületett a kilépési megállapodás szövege.

Az, hogy a fentiek alapján nem lebecsülendő a kereskedelmi megállapodás nélküli brit kizuhanás esélye az EU-ból, a devizapiacokra is hatott: a font kéthetes mélypontra bukott hétfő délutánra a dollárral szemben 1,3150-nél és 0,8990-nél az euróval szemben.

Címlapkép forrása: WIktor Szymanowicz/NurPhoto via Getty Images