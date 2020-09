Koronavírus: Budapesten 100-ból egy-két ember már fertőzött lehet

Az elmúlt hetekben felgyorsult a koronavírus-járvány terjedése az országban, a legtöbb új fertőzött Budapesten van. Elemzésünk szerint ma már 100-ból egy-két ember fertőzött lehet a fővárosban, ami azt sejteti, hogy a következő időszakban is kellemetlen számokat látunk majd.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Egy hét alatt alig több mint 2400, két hét alatt pedig 3200 koronavírusos esetet diagnosztizáltak Magyarországon. Nyáron kifejezetten kevés beteg volt ahhoz képest, hogy a környező országok többségében több fertőzöttet diagnosztizáltak, azonban az utóbbi hetekben fordult a kocka. Magyarországon korábban nem látott sebességgel kezdett el gyorsulni a vírus terjedése: a külföldről az iskola kezdés előtt hazatérő magyarok behurcolták a vírust, belföldön pedig már könnyen terjedt, hiszen jelenleg nincsenek érvényben lévő érdemi/szigorú korlátozó intézkedések, amelyek viszont vannak, azokat sokkal kevesebben tartják be, mint korábban.

A koronavírus-járvány első időszakának egyik tanulsága az volt, hogy a magyar járványügy nagyjából minden 14-15. esetet diagnosztizálja, és nincs okunk azt feltételezni, hogy most jobb lenne a detektálási arány. Szlávik János főorvos szerint tízszer-hússzor annyi eset lehetett nyáron is, mint amennyit diagnosztizáltak, de Röst Gergely járványügyi matematikus is úgy véli, hogy legalább annyi most a nem diagnosztizált eset, mint korábban. Sőt, szerinte most több eset maradhat feltáratlanul.

Mivel a fiatalok körében a tünetesek aránya kisebb, és most közöttük terjed a vírus, attól tartok, hogy a jelenlegi detektálási arányunk még rosszabb lett

- mondta Röst a Portfolio-nak. Merleky Béla, a SOTE rektora pedig egyenesen úgy véli, hogy 20-szor annyi beteg lehet, mint amennyit detektálnak.

Megnéztük, hogy nagyjából hány fertőzött lehet az országban jelenleg, ha egy fertőzött két hétig számít aktív esetnek. Az első esetben optimistán azt feltételeztük, hogy a magyar járványügy javított, és minden tizedik esetet diagnosztizálják, a másodikban azt, hogy az első hullámhoz hasonlóan minden tizenötödik eset kerül bele a statisztikába, a harmadikban pedig (Merkely jelzése alapján) azt, ha csak minden huszadik beteget regisztrálnak az országban.

Az alábbi térképen az látható, hogy az adott megye lakóinak hány százaléka fertőzött jelenleg, ha minden tizedik beteget diagnosztizálják:

Az alábbi térkép pedig azt mutatja meg, hogy az adott megye lakóinak hány százaléka fertőzött jelenleg, ha minden tizenötödik beteget diagnosztizálják (hasonlóan az első hullámhoz):

A harmadik térkép pedig Merley feltételezéséből indul ki, amely szerint csak minden 20. esetet diagnosztizál a magyar járványügy:

Budapesten már a népesség 0,8, illetve 1,6%-a fertőzött lehet a számítások szerint, ha minden tizedik, illetve huszadik esetet azonosítják. Vagyis 14-29 ezer fertőzött lehet a fővárosban, az egész országban pedig 32-65 ezren lehetnek összesen azok, akik koronavírusosak a fenti számítással. Ez azt is jelenti, hogy a fővárosban jelentős a fertőzöttség, kifejezetten sokan lehetnek a tünetmentesek vagy enyhe tünetekkel rendelkezők, akik vélhetően nem is sejtik, hogy fertőzöttek. Merkely Béla ennél is többre, 100 ezerre becsüli a fertőzöttek számát. Ez számításaink szerint úgy képzelhető el, ha egyhuszados aluldetektálási arány feltételezése mellett azzal is kalkulálunk, hogy a betegség lappangási ideje egy hét, vagyis a hivatalosan regisztrált fertőzöttek száma a tüntetmentes állapot miatt eleve késésben van a pillanatnyi állapothoz képest. Így számolva Budapesten átlagosan 100 főre már kicsivel több mint 2 vírushordozó is juthat.

Címlapkép: Getty Images