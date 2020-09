Koronavírus: új rekordon a járvány terjedése néhány ország miatt, látványos ábrákat mutatunk

Minden eddiginél magasabbra, napi 268 ezer főre ugrott a koronavírus világszintű terjedési üteme a 7 napos mozgóátlagunk alapján, és ebben néhány ország újra, vagy folyamatosan romló járványügyi helyzetének kiemelt szerepe van. India járványgörbéje még mindig csak felfelé tart, de már Indonéziáért is kezdhetünk aggódni, közben az amerikai és brazil görbe „már csak” napi 40 ezer fő körül oldalaz, míg az argentin járványhelyzet berobbant a napi 10 ezres fertőzéssel. Európában a spanyol járványgörbe már jóval a tavaszi tető felett jár sajnos és a brit görbe is egyre emelkedik, akárcsak az ukrán. A mi régiónkban a magyarral együtt meredeken emelkedik a cseh görbe, a szlovák is elindult felfelé, a román, osztrák és horvát stagnál, míg a lengyel esni kezdett. Globális körképünk következik néhány látványos ábrával.

A koronavírus globális és regionális terjedését hónapok óta kiemelt figyelemmel követjük, mert a járvány intenzitása indikációt adhat arra, hogy mely területeken lehet szükség előbb-utóbb a korlátozások esetleges szigorítására, enyhítésére. Azt is tudjuk persze, hogy a hivatalos - a John Hopkins Egyetem adatbázisából – származó számok messze nem fedik a valóságot, hiszen a tényleges fertőzésszám sokszorosan meghaladja a kimutatottat, de mégis ad valamilyen képet a járványhelyzetről. Idehaza jelenleg körülbelül húszszorosa a ténylegesen naponta megfertőzöttek száma a hivatalosan igazoltnak, ahogy azt a hétvégén a Semmelweis Egyetem rektora elmondta. Ehhez kapcsolódóan friss ma reggeli elemzésünk:

Mindezen megkötések mellett is rendszeresen lefrissítjük adatbázisunkat, hogy lássuk, hogyan halad a járvány globális és regionális terjedése, hogy ezzel is tájékoztassuk olvasóinkat. A nagy kép az, hogy jelenleg már 268 ezer fő kapja el naponta igazoltan a fertőzést a világban, ami a napi nagyobb ingadozásokat, a hétvégén rendszerint alacsonyabb tesztelési számokat kisimító 7 napos mozgóátlagunk alapján új rekordnak számít. Mindez azt jelenti, hogy világszerte már átlépte a 27,1 millió főt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké már a 883 ezret, a gyógyultaké pedig a 18,1 milliót.

Amennyiben térképesen nézzük, hogy az utóbbi egy hónapban hol erősödött (narancssárga, 30%-os, vagy nagyobb emelkedés) és hol gyengült (zöld, 30%-os, vagy nagyobb csökkenés) a járvány a napi esetszámok változása alapján, akkor az alábbi képet kapjuk. Jól látszik, hogy az Egyesült Államok már zöld színt kapott, de ezzel együtt is még napi 40 ezer fő körül stagnál a járványgörbéjük. Az eddigi második legnagyobb gócpont Brazília szürke színű, tehát stagnál náluk a hivatalos adatok szerint a járvány terjedési üteme, míg az eddigi harmadik nagy gócpont Indiában sajnos narancssárgát kellett adni, ahogy több más távol-keleti országnak is. A napokban ugyanis India a napi 80 ezer fő körüli terjedési ütemmel átvette a „vezetést” Brazíliától az összes fertőzött számát tekintve: Indiában már 4,2 millió igazolt fertőzöttet tartanak nyilván, míg Brazíliában 4,137 milliót. Az alábbi ábrán figyelemre méltó egyébként még a járvány afrikai terjedésének gyorsulása számos országban, ahogy az is, hogy Európa nagy része is narancssárga színt kapott.

Hogyan készült a térkép?



A Johns Hopkins Egyetem adatbázisának országszintű adatait használva megnéztük, hogy az elmúlt egy héten átlagosan mekkora volt a napi regisztrált fertőzöttek száma. Ezt összevetettük az egy hónappal ezelőtti helyzettel, és a százalékos változást ábrázoltuk a térképen. Minél nagyobb a növekedés, annál erősebb narancs árnyalata van az országnak, minél nagyobb a csökkenés, annál zöldebb. A kis fertőzésszámú országokban százalékosan kifejezve óriási pozitív és negatív változások lehetnek, ezért a színskálát úgy állítottuk be, hogy 30%-nál már a legerősebb színnel jelöltük az országot. Fontos hangsúlyozni, hogy a térkép nem az általános járványhelyzetet ábrázolja egy abszolút skálán, hanem az egyes országok egyedi helyzetének változását a saját, egy hónappal korábbi helyzetükhöz képest. Így például természetesen hiába narancs Magyarország és zöld Brazília, ez nem azt jelenti, hogy nálunk sokkal inkább jelen van a vírus. "Csak" azt, hogy Brazíliában az elmúlt egy hónapban kissé csökkent az amúgy több tízezres esetszám, míg Magyarországon nőtt. Így tehát a térképen a színekben látható különbségek azt jelzik, hogy hol terjed jobban vagy kevésbé a vírus az egy hónappal korábbi helyzethez képest.

Az amerikai járvány terjedésének enyhüléséről, illetve napi 40 ezer fő körüli esetszámról fent már volt szó. A november 3-i elnökválasztáshoz közeledve egyre inkább politikai kérdés is a járvány terjedése, annak súlyos gazdasági következményei, valamint az, hogy mikor lesz az emberek számára tömegesen beadható vakcina. Utóbbi a vezető járványügyi szakemberek szerint esélytelen, hogy az elnökválasztás előtt meg lesz, inkább a jövő év első hónapjaival lehet nagyobb biztonsággal számolni.

A most már második legnagyobb gócpontnak számító Indiában a 7 napos mozgóátlag sajnos meredeken északra tart továbbra is, már kissé 80 ezer fő feletti értéket mutat. Figyelemre méltó még a nagy népsűrűségű Indonézia is, ahol napi 3 ezer fő feletti a hivatalos terjedési ütem és sajnos esélyes, hogy jelentősen emelkedni fog még.

A harmadik legnagyobb gócpontnak számító Brazíliában nagyobb cikk-cakkok mellett napi 40 ezer fő körüli a terjedés üteme, és már az is jó hír, hogy nincs további meredek emelkedés. Közben nyugtalanító, hogy az argentin görbe már a napi 10 ezer fő felett jár. A perui, chilei, mexikói és kolumbiai görbék letörése viszont örvendetes.

Szintén örvendetes az, amit a Távol-Keleten látunk a fülöp-szigeteki görbénél: a nagy népsűrűségű országnak a hivatalos adatok szerint sikerült megfogniuk a járványt, szépen tart lefelé a görbe. Ugyanezt látjuk a járvány fellángolása utáni hatékony korlátozó intézkedések miatt a japán és dél-koreai görbénél is.

A Közel-Keletre áttérve szintén látunk örvendetes folyamatokat: a szaúdi és iráni görbe is szépen lefelé tart (legalábbis a hivatalos esetszámok alapján), míg az iraki sajnos egyelőre emelkedik.

Európában a spanyol járvány nagyon erőteljesen felfutott, a napi 8500 fős terjedési ütem jóval gyorsabb, mint a járvány tavaszi csúcspontján láttuk, de remélhetőleg vége a gyors felfutási szakasznak (a hétvégi tesztelési ütem lassabb, így érdemes egyelőre óvatosan kezelni a legfrissebb számaikat). A francia görbe nagy kilengések mellett szintén felfelé tart és figyelmeztető jel, de a brit görbénél is ezt látjuk, már napi közel 2 ezres esetszámot látunk.

Észak-Európában továbbra sincs különösebb probléma: kontrolláltnak tűnik a járvány terjedése, a svéd napi esetszámok visszasüllyedtek a többi skandináv állam szintjére.

A mi régiónk országait átnézve az látszik, hogy

a magyar mellett a cseh görbe ugrott meg nagyon meredeken, míg ugyanekkor elkezdett esni a lengyel görbe

. A nagyon gyors magyar járványemelkedés miatt a hétnapos mozgóátlag még mindig „csak” 350-nél jár, míg a tényleges adatok már napok óta 500 körüli esetet tartalmaznak. A szlovák esetszám is felfelé tart, már napi 100 felett jár, ez szintén gyorsabb, mint a tavaszi hullám tetőfokán volt.

Keleti szomszédaink közül az ukránoknál továbbra is egyre rosszabb a helyzet, már napi 2500-at közelíti az esetszám, a román esetszám ennek felénél látszik stabilizálódni. Közben az osztrák és horvát esetszám 250-300 körül stagnál naponta.

Címlapkép forrása: T. Narayan/Bloomberg via Getty Images