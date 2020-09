Koronavírus-válság: a régió pozitív meglepetést okozhat, de Magyarország nagyobbat zuhanhat a vártnál

Egyedül Magyarországra vonatkozóan módosította lefelé az előrejelzéseit az Erste Bank, míg több régiós országban is az előzetesen jelzetthez képest jobb gazdasági növekedést várnak. A bank elemzői szerint a magyar gazdaság idén 5,8%-ot zuhan, ezzel a régióban a középmezőnyben leszünk.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A második negyedéves GDP-adatok birtokában felülvizsgálta az éves növekedési előrejelzését az Erste Bank. A pénzintézet elemzői javítottak a kilátásokon Szlovákiára, Szlovéniára, Lengyelországra és Szerbiára vonatkozóan (a bank -6,5%-os, -6,9%-os, -3,2%-os és egészen alacsony, -1%-os visszaesést vár az előbb felsorolt országokban). Csehországra, Horvátországra és Romániára nem módosította előrejelzését a bank,

egyedül Magyarországon vár a korábban előrejelzettnél mélyebb recessziót a bank.

Az Erste elemzői szerint Magyarország gazdasági teljesítménye idén 5,8%-ot zuhan. A régión belül Románia lesz az utolsó ország, amely közzéteszi a részletes GDP adatot. A -5,8%-os idei GDP-vel az Erste a középmezőnybe várja Magyarországot, Horvátországban ennél meredekebb, 9%-os lehet a visszaesés, de Szlovákia, Csehország és Szlovénia is nagyobb ütést szenvedhet el. Lengyelország és Szerbia viszont relatíve olcsón megúszhatják a koronavírus-válságot.

Forrás: Erste Group Research

Ezen kívül az inflációra kell odafigyelni az Erste szerint. Az elemzésben megjegyzik, hogy a meglepő júliusi emelkedés után augusztusban ismét nőhet az irányadó inflációs ráta, éves alapon ez szerintük 3,9% lesz Magyarországon. Csehországban ezzel szemben enyhül az inflációs nyomás, Romániában pedig nem vár változást a bank. Szerbiában az alapkamatot változatlanul hagyhatják (1,25%), miután az inflációs ráta jó eséllyel a célsávon belül marad. A fentieken kívül Csehországból, Szlovákiából és Szlovéniából júliusi ipari termelési adat érkezik a héten.

Visszaesést mutat a bank helyreállási indexe

Az Erste Bank készített egy helyreállási indexet a régióra vonatkozóan, amellyel különféle indikátorok alapján megpróbálja előrejelezni a régiós gazdaságok kilábalását. Az augusztus 29-cel végződő héten az index ismét visszaesett, amely az elektromos áram fogyasztásának visszaesésével és a nitrogénkibocsátás csökkenésével magyarázható, előzőre nagy hatása lehetett az időjárási viszonyoknak is.

A lakosság mobilitása a kiskereskedelmi egységek adatai szerint továbbra is meghaladja a járvány előtti szintet. A nyár végeztével a munkahelyekre való visszatérés növelte a lakossági mobilitást. Az autóipar kapacitáskihasználtsága változatlan maradt augusztusban, és nagyon közel áll a járvány előtti szinthez.

Rájár a rúd a régiós devizákra

A múlt hét nem alakult jól a régiós valuták számára. Az EURUSD az 1,20-as szint elérése után "délnek vette az irányt", és ez jelentős eladásokat okozott a régiós devizapiacon is. A bank kiemeli, hogy a koronavírus-esetszámok megugrottak a régióban, főleg Magyarországon és Csehországban, mi ráadásul a határokat is lezártuk, ezek pedig kockázatokkal terhelik a gazdasági kilábalást. A cseh korona, forint és a zloty 1,3-1,6 százalékot gyengült múlt héten péntekig, ezek közül a forint mutatja a legnagyobb volatilitást. A bank szerint fontos lesz, hogy hogyan alakul a járvány terjedése, és érdemes figyelni az erre adott kormányzati válaszokat is. A bank kiemeli még az amerikai technológiai részvények esését is - ha ez tovább folytatódik, az nem jelent jót a régiós devizáknak sem.

A magyar kötvénypiaccal kapcsolatban az Erste kiemeli, hogy a kereslet jelentős, de a kibocsátott összeg is hatalmas. A múlt csütörtökön az ÁKK majdnem minden ajánlatot elfogadott a 15 éves kötvényre, ezzel majdnem 50%-kal növelte az eladott összeget az előzetesen tervezetthez képest. A 10 éves hozamok minimális emelkedést mutattak múlt héten Magyarországon.

Forrás: Erste Group Research

A bank hosszú távú előrejelzése szerint továbbra is 350 es euró/forint árfolyamot vár, a tízéves hozamoknál sem várnak érdemi emelkedést - szerintük 2,3-2,5% között alakul a kötvények hozama.

Címlapkép: Getty Images