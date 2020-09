Új rekordon a koronavírus-járvány Magyarországon, napokon belül jöhet a nagy robbanás

Minden eddiginél magasabbra, napi 268 ezer főre ugrott a koronavírus világszintű terjedési üteme a 7 napos mozgóátlagunk alapján, és ebben néhány ország újra, vagy folyamatosan romló járványügyi helyzetének kiemelt szerepe van. India járványgörbéje még mindig csak felfelé tart, de már Indonéziáért is kezdhetünk aggódni, közben az amerikai és brazil görbe „már csak” napi 40 ezer fő körül oldalaz, míg az argentin járványhelyzet berobbant a napi 10 ezres fertőzéssel. Európában a spanyol járványgörbe már jóval a tavaszi tető felett jár sajnos és a brit görbe is egyre emelkedik, akárcsak az ukrán. A mi régiónkban a magyarral együtt meredeken emelkedik a cseh görbe, a szlovák is elindult felfelé, a román, osztrák és horvát stagnál, míg a lengyel esni kezdett. Globális körképünk következik néhány látványos ábrával.