Magyar családorvos beszélt a koronavírus leggyakoribb tüneteiről

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Egyre több beteg jelentkezik be koronavírusos tünetekkel a családorvosoknál. A láz és torokfájás mellett sok páciens számol be arról, hogy romlott a szaglás és az ízérzékelése, de tünetmentes betegekről is tudnak a háziorvosok - mondta Torzsa Péter családorvos, a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékének docense az InfoRádióban.