Magyarország egyre vörösebb ezen a koronavírus-térképen

A koronavírus-járvány elmúlt hetekben látott magyarországi felfutása már egyértelműen észrevehető Európa koronavírus-kockázati térképén. Budapest és Pest megye a legmagasabb kockázati besorolásban van a mérés szerint. Ez is még inkább arra figyelmeztethet mindenkit, hogy a jelenleg érvényben lévő járványügyi előírásokat felelősen be kell tartanunk.

Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja (Joing Research Centre) a koronavírus-járvány európai terjedése óta látványos (egységes módszertan szerint vizsgált) térképeket készít a tagállamokról, regionális szintű bontásban is.

A térképen egyszerűen nyomon lehet követni, hogy az adott nap milyen magas a koronavírus-járvány kockázatát jelző index, amit a vírus terjedésének üteméből számítanak. Minél vörösebb egy adott régió, annál nagyobb ott a kockázat. Ez az a mutató és térkép, amit egész Európában, de idehaza is előszeretettel követnek a nemzeti kutatócsapatok.

A térképen jól látható, hogy Európán belül három különálló csoportot különböztethetünk meg jelen pillanatban a koronavírus terjedési kockázata szempontjából.

Franciaországban és Spanyolországban egységesen súlyos a helyzet, mivel a kockázati mutató értéke országosan 11 pont felett van.

Németország, Lengyelország és szinte egész Olaszország, valamint Ausztria, Szlovákia, Szlovénia ebben a tekintetben viszont alig-alig kockázatos.

Nem úgy Kelet-Európa, ahol (a járvány felfutásával párhuzamosan) egyre több régió vörösödött be, így például Csehország, Horvátország, Románia és Magyarország, valamint egyes balkáni államok.

Más európai országokkal összevetve, Magyarországon sem valami jó az aktuális kockázati helyzet. Az országon belül Budapesten és Pest megyében a legmagasabb a kockázati index értéke, ami nem meglepő, hiszen itt találják meg a legtöbb esetet és itt a leggyorsabb a járvány terjedési üteme. Emellett Fejér megyében van 10 felett a CCR értéke.

Forrás: Joing Research Centre.

A napokban külön cikkben mutattunk rá arra, hogy a régiós országokhoz képest is kiemelkedő ütemben terjed a járvány Magyarországon. A reprodukciós ráta értéke a 2-t közelíti, miközben a V4-országokban ez az érték 1 körül volt a múlt heti állapotok szerint.

Ez a térkép, és azon belül is Magyarország régióinak színe is azt mutatja meg, hogy az országokon belül, egyes térségekben eltérő a koronavírus-járványból fakadó veszélyhelyzet. Ez a térkép is egyfajta figyelmeztető jel. Az egyre romló magyarországi trend és az egyre sötétebb piros foltok megjelenése is azt támasztja alá, hogy a meglévő járványügyi védekező intézkedések betartása rendkívül fontos. Nem véletlen, hogy az elmúlt napokban több szakértő is érvelt például a maszkhasználat fontossága mellett.

Közös érdek ugyanis, hogy elkerüljük a tavasszal látott országos leállást, ez ugyanis nemcsak a társadalmat, hanem a gazdaságot is megviselné.

Forrás: Joing Research Centre.

Címlapkép forrása: MTI/Balogh Zoltán