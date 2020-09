Felárral büntetik a Zuglóban parkoló Revolut-felhasználókat (2.)

3 eurós felárat követelnek azoktól, akik Zuglóban kapott parkolási birságukat Revoluttal szeretnék kifizetni.

A Facebookon kering egy kép egy parkolási bírságról, melyen az látható, hogy 3 eurós felárat követel az üzemeltető a megbírságolt járműtulajdonostól, ha Revoluttal szeretné rendezni a tartozását.

Revoluttal történő fizetés esetén a fizetendő összeg 3 euróval (tranzakciós díj) növekszik

– olvasható a cetlin.

Forrás: Facebook

Az idézet alatt található angol rész egy kicsit jobban kontextusba helyezi a dolgot: nemzetközi átutalás vagy revolutos átutalás esetén a bankok által felszámított díjak fedezésére szolgál az összeg.

Bár a szöveg erre nem tér ki, vélhetően arról van szó, hogy ha külföldről, euróban utal a járműtulajdonos, akár Revolutról, akár más külföldi bank számlájáról, a felmerülő nemzetközi átutalási díjak miatt az elutaltnál kevesebb összeg érkezik meg a zuglói önkormányzathoz. Az is lehet, hogy a devizaárfolyamok fluktuációjából fakadó veszteség fedezésére különítenék el az említett összeget.

Az anomália ebben egyedül az, hogy a Revolut már vezet a magyarországi Raiffeissen Banknál is számlát, tehát ha valaki forintban utal, ennek semmilyen plusz díja nincsen, így ebben az esetben a „Revoluttal történő fizetésnek” nincs plusz költsége bármely más bankhoz képest. A parkolási bírság viszont nem tér ki arra, hogy mi van akkor, ha valaki Revoluttal, de forintban szeretné kiegyenlíteni a tartozást, így vélhetően a 3 eurót azoknak a revolutosoknak is be kell fizetniük, akik forintban utalnak.

Megkerestük a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft.-t és a Zuglói Önkormányzatot is a dologgal kapcsolatosan, elsősorban azt szerettük volna tudni, hogy mi indokolja pontosan a 3 eurós felárat, illetve mi történik akkor, ha valaki nem adja ezt hozzá az elutalt összeghez. A cikkünk megjelenéséig nem érkezett egyik szervezettől sem válasz.

Meglepő lenne egyébként, ha létezne bármilyen jogszabály, amely a parkolási bírsághoz kapcsolódó banki tranzakciós költség megfizetésére kötelezné az autósokat, különösen furcsa lenne, ha külön a Revolut-felhasználókat ilyen módon diszkriminálná egy rendelkezés. Éppen ezért valószínűleg az angol szövegben található "please add", vagyis "legyen szíves hozzáadni" szövegrész talán inkább egyfajta kérés, mintsem az 1988. évi I. Tv. és a 30/2010 (VI. 4.) FKGY rendeletben foglalt kötelezettség.

Frissítés: cikkünk megjelenése után néhány órával válaszolt a Zuglói Önkormányzat a feltett kérdéseinkre. Mint írják, bankkártyás fizetésre az automatánál nincs lehetőség, ezért csak átutalásokra vonatkozik a megkötés. Bankkártyás fizetésre az ügyfélszolgálaton van lehetőség költségmentesen, de ahogy fogalmaznak,

"amennyiben az ügyfél a költségmentes megoldás helyett a költséges megoldást választja, a Revolut a pénz küldőjének felszámolt költséget levonja a befizetett összegből.

Az ügyfelek időnként átutalás indításakor tévedésből vagy rosszhiszeműségből megjelöli a jogosult szervezetet költségviselőként.

Amennyiben emiatt az önkormányzat nem jut hozzá a törvényben meghatározott pótdíjhoz, úgy az ügyfélnek tartozása áll fenn" - írják.

Hozzáteszik: "aki Revoluttal utal és nem fizeti meg a 3 eurót, és emiatt nem érkezik meg a befizetett teljes követelés összege, úgy azt a tartozás kiegyenlítésig nyilvántartjuk és jogszabályon alapuló lehetőségeink szerint behajtjuk."

Mint írják, "természetesen a fizetési felszólítás nem alkalmas felület az ügyfelek részletes tájékoztatására, így minden panaszt külön kezelünk, és telefonon, e-mailban tájékoztatjuk ügyfeleinket a lehetőségekről.A fizetési felszólításra azért került rá a rövid tájékoztatás, hogy a költségek további indokolatlan növekedésétől óvjuk ügyfeleinket, és időben legyen lehetőségük választani a fizetési módok közül."

Az sajnos nem teljesen világos, hogy mire gondolnak, amikor azt írják, hogy költségviselőként megjelöli a szervezetet a Revolut-ügyfél és az sem, hogy miért éppen 3 euró a tranzakciós díj, előfordulhat, hogy nem a Revolut, hanem az önkormányzat magyarországi bankja számít fel valamilyen díjat, árrést a brit fintechről érkező utalásra. A Revolutról ugyanis díjmentesen lehet utalni és banki középárfolyamon váltanak.

Címlapkép: Shutterstock