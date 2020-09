Koronavírus: holnap újabb intézkedéseket jelenthet be a kormány

Holnap 10 órakor kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Az esemény címe (hagyományosan) "Mit, miért tesz a kormány?"

A fő téma várhatóan a koronavírus lesz., Gulyás Gergely vélhetően kommentálni fogja az egyre növekvő fertőzöttséget az országban és nem kizárt, hogy újabb prevenciós intézkedéseket is bejelentenek majd. Erre ezúttal nem történt kormányzati utalás a héten, de a járványhelyzet miatt erősek az ezzel kapcsolatos várakozások, noha mai cikkünkben rámutattunk, hogy már javában zajlik a különféle területeken a szigorítások bejelentése:

Ha konkrét szigorító döntést esetleg nem is jelent be Gulyás, akkor is érdemes lesz figyelni az utalásokat, miként értékeli a kormány a járvány alakulását, illetve milyen további lépésekben gondolkodik.

Bár az elmúlt napokban egy picit visszaesett a koronavírus-fertőzésszám Magyarországon, a múlt héten sorra dőltek meg a fertőzöttségi rekordok az országban. Szlávik János virológus főorvos szerint a fiatalok alacsony fegyelmezettsége miatt előfordulhat, hogy ismét valamilyen szigorításra lesz majd szükség.

Szerencsére a halálozási szám és a kórházi ápolásra szorulók száma egyelőre viszonylag alacsony, a járvány most elsősorban a fiatalok körében terjed.

Az eseményről a Portfolio is tudósít majd.

Címlapkép: MTI / Szigetváry Zsolt