Koronavírus: teljesen lezárták a kórházakat az egész országban

Az országos tisztifőorvos teljes körű, az ország összes egészségügyi, fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményére vonatkozóan látogatási tilalmat rendelt el - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szerdán az MTI-vel.

A napokban egyre több kórházban, egyedi jelleggel jelentették be, hogy látogatási tilalmat vezetnek be a járvány lassítása és a vírussal szemben védtelenebb betegek védelme érdekében, Müller Cecília országos tisztifőorvos most minden kórházra egységesen elrendelte a látogatási tilalmat.

A keddtől hatályos intézkedés vonatkozik a közfinanszírozott és a magánellátókra is.



A mostani döntést megelőzően, ma reggel az EMMI közölte, hogy Magyarország összes szakosított ellátást nyújtó szociális intézményében intézmény elhagyási és látogatási tilalmat rendelt el az országos tisztifőorvos.

Korábban mi is felhívtuk arra a figyelmet, a határok lezárása helyett valószínű, hogy a vírus belső terjedésének fékezésének lennének olyan megoldásai (pl. ellátó intézmények látogatási tilalma, maszkviselés szigorúbb szankcionálása stb.), amelyek a járvány jelenlegi stádiumában költség és haszon oldalon is több sikerrel kecsegtetnek.

