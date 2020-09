A Schaeffler gyárbezárásokra, leépítésekre kényszerül Európában - Az új magyar gyárról is döntöttek a németek

A legfrissebb híradások szerint 4 400 munkahelyet szüntet meg és több gyárát bezárja vagy értékesíti a Schaeffler. A Magyarországon is jelen lévő globális autóipari és ipari beszállító a koronavírus-járvány szektorra gyakorolt kedvezőtlen hatásai miatt kényszerül erre a lépésre. A németek döntése egyáltalán nem egyedi, a kereslet és a megrendelés állományok jelentős csökkenése, vártnál lassabb visszaépülés miatt több iparági szereplő is hasonlóan cselekedett az elmúlt hónapokban. Jó hír viszont, hogy az átalakítások nem érintik a hazánkba tervezett új gyár megépítését, a 23,5 milliárd forintos beruházás megvalósulhat.

A cégcsoport döntése elsősorban németországi üzemeket, valamint két európai gyárat érint majd a vállalat tájékoztatása szerint. Közleményükben azt is jelezték, hogy a cégcsoport wuppertali, eltmanni és clasthal-zellerfeldi üzemét zárják be, vagy értékesítik más iparági szereplők számára. Lényeges hangsúlyozni azt is, hogy a 4 400 fő elbocsátásra nem egyszerre kerül majd sor, hanem 2022 végig tart a folyamat. A német cégcsoport az utóbbi hónapokban már végrehajtott egy jelentősebb leépítést, 2018 vége és 2020 júniusa között több, mint 8200 embert bocsátottak el.

A fenti lépésekre elsősorban azért van szükség, mert a koronavírus-járvány hatására jelentősen visszaesett a járművek iránti kereslet a világban és bár Kínában gyors visszarendeződés következett be, más meghatározó autópiacokon a várakozásoktól elmaradt a visszaépülés üteme. A visszaeső kereslet, a csökkenő rendelésállományok pedig arra ösztönzik az iparági szereplőket, hogy csökkentsék gyártókapacitásaikat, meglévő munkavállalóik létszámát, hogy így faragjanak a költségeiken.

A Schaefflert ráadásul különösen érzékenyen érinti az autóipar átalakulása, amelyre a koronavírus-járvány ráerősített, ugyanis finommechanikai specialistaként többnyire a belső égésű motorral működő járművekhez gyárt alkatrészeket.

Olyan helyzetben vagyunk, amikor a koronavírus-járvány legrosszabb hatásai már enyhülnek, a 2019-ben látott termelési szinteket viszont nem fogjuk tudni elérni egyhamar

- jelentette ki Klaus Rosenfeld korábban az Automotive News Europe beszámolója szerint. A cégcsoport vezérigazgatója hozzátette, a termelés korábbi szintekre történő felfuttatása 2024-ig is eltarthat, majd hangsúlyozta, nem számítanak V-alakú visszapattanásra.

A tervezett átalakítások durván 700 millió eurós költséggel járnak majd, viszont a várakozások szerint éves szint 250-300 millió eurós megtakarítást eredményeznek majd 2023-ig. A menedzsment várakozásai szerint a megtakarítások jelentős része az autóipar és az ipari üzletágból származik majd, míg az autóipari kereskedelem üzletág hozzájárulása jóval szerényebb lesz.

Megépülhet az új magyar gyár Szombathelyen

Lényeges eleme a mostani átalakításoknak, hogy a bühli telephelyet, amely a Schaeffler autóipari divíziójának központja, e-mobilitási megoldások és elektormotorok tömeggyártására alkalmas központtá fejlesztik. Ennek megvalósítása érdekében 500 új munkahelyet is létrehoznak a németországi központban.

A fentiek fényében Magyarország szempontjából is kiemelten fontos döntést hozott a Schaeffler menedzsmentje, tájékoztatásuk szerint a mostani átalakítás

nem érinti majd a korábban bejelentett, Szombathelyre tervezett új gyár építési munkáit, ez a beruházás az eredeti terveknek megfelelően megvalósulhat.

A Schaeffler-csoport még tavaly novemberben jelentette be, hogy 23,5 milliárd forintos beruházással új gyárat épít Szombathelyen, 150 új munkahelyet teremtve, amelyhez a kormány 5 milliárd forint vissza nem térítendő készpénztámogatást nyújt.

A Schaeffler erősít az elektromobilitásban

Korábban írtunk arról is, hogy a német autóipari beszállító új vállalati stratégiája keretében folyamatosan növeli az elektromos autók komponenseinek gyártási kapacitását. Ennek a stratégiának a részeként döntött úgy a cégcsoport, hogy az új autóipari korszakra történő átálláshoz szükséges beruházását Magyarországon valósítja meg, az új gyáregység kutatás-fejlesztéssel is foglalkozik majd.

Az új gyár egy 30 hektáros területen, a régi gyártól 3 kilométerre, zöldmezős beruházással épül meg. A 18 ezer négyzetméternyi területből 15 ezer tisztán gyártóterület lesz. A beruházás 2020-ban kezdődött és az eredeti tervek szerint év végére befejeződik majd.

Érdemes megjegyezni, hogy a Schaeffler Magyarországon két gyárral és egy értékesítési irodával van jelen. A globális szervezet jövőformáló elképzeléseiben a magyarországi gyárak eddig fontos szerepet játszottak. Mi sem bizonyította ezt jobban, mint az, hogy a szombathelyi vállalat 20 éves múltra tekint vissza, 2019 végén mintegy 3400 munkavállalóval működött, így a régió legnagyobb munkáltatója volt.

Természetesen a legfrissebb hírekkel, fejleményekkel kapcsolatban több kérdést is küldtünk a magyarországi operációnak, amint válaszolnak ezekre, frissítjük cikkünket.

Címlapkép forrása: Michaela Handrek-Rehle/Bloomberg via Getty Images