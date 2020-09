Brexit: történelmi jelentőségű a ma délre összehívott rendkívüli tanácskozás

Ma dél körül kezdődik az a rendkívüli EU-brit tanácskozás, ami a 4 éve tartó Brexit tragikomédia irányát alapvetően eldöntheti. Ha ugyanis a brit kormány képviselői nem tudják megnyugtatni az Európai Bizottság hirtelen Londonba repülő alelnökét arról, hogy a tegnapi húzásuk ellenére be akarják tartani a kilépési megállapodást, akkor egyrészt jogi eljárást indít az EU az Egyesült Királysággal szemben, másrészt leállíthatja a további tárgyalásokat, így végül kereskedelmi megállapodás nélkül zuhanhat ki az Egyesült Királyság december végén az uniós közös piacból. Mindezek mellett pedig arra sem számíthat a nyíltan törvénysértésre készülő ország, hogy Amerika kereskedelmi megállapodást köt vele.

Tetőfokára hágtak Brüsszelben az indulatok azután, hogy a hétfőn kiszivárgott hírnek megfelelően tényleg arra készül a brit kormány, hogy a januárban ratifikált uniós kilépési megállapodás megszegje a tegnap délután nyilvánosságra hozott belső piaci törvényjavaslattal. Amint ugyanis megírtuk: egy közös bizottság helyett a brit miniszterek kezébe adna fontos döntési jogköröket a kereskedelem terén és ezzel egyértelműen megsértené a brit kormány a nemzetközi megállapodásként és törvényként funkcionáló kilépési megállapodást.

Azt, hogy törvénysértésre készülnek, már kedden nyíltan el is ismerte a brit kormány egyik minisztere és ezután az Európai Bizottság alelnöke, Maros Sefcovic rendkívüli tanácskozást hívott össze az EU-brit közös bizottságban, amelyre csütörtökön dél körül kerül sor Londonban. Ezen először Sefcovic és Michael Gove brit miniszer négyszemközt egyeztetnek, hogy mik is a brit kormány valódi szándékai a tegnapi törvényjavaslattal (csak blöffölnek-e, hogy engedményeket kényszerítsenek ki az EU-ból, vagy valójában a megállapodás nélküli kilépés felé tettek egy nagy lépést), aztán a többi szakértővel együtt.

A Politico brüsszeli és londoni információi szerint egyre több vezető döntéshozó úgy gondolja a csatorna mindkét partján: valójában a megállapodás nélküli kilépés felé akar haladni a brit kormány, mert meg van győződve arról, hogy jobb neki külső harmadik félként, a normál WTO-s szabályrendszer szerint kereskedni az EU-val, és közben a halászati jogok és az állami támogatási szabályok terén is jobb neki a WTO-s szabályrendszer, mert nagyobb döntési szabadságot biztosít neki ez a helyzet. Utóbbit tegnap egyébként nyíltan be is jelentette a brit kormány, ami szintén idegesíti az EU-t, mert így még kevesebb megkötés lenne a brit cégek kormányzati támogatása terén, ami számos uniós cégnek erős, tisztességtelen versenyt támaszthatna.

A ma déli kulcsfontosságú egyeztetés után elvileg délután 2 órától ül tárgyalóasztalhoz az uniós és a brit Brexit-ügyi főtárgyaló. Ezekről az egyeztetésekről elvileg mindkét oldalon kiadnak majd valamilyen közleményt, azaz a kora délutáni-délutáni órákban kiemelten kell majd figyelni, mert ezen közleményekből lehet következtetni arra, hogy hogyan tovább:

leállítja-e az EU a további tárgyalásokat, vagy folytatja és esetleg engedményeket tesz a háttérben a briteknek.

Előbbi nyilván afelé mutat, hogy végül nem lesz kereskedelmi megállapodás érvényben 2021-től a két fél között, míg utóbbi afelé, hogy az mégis összejöhet.

A Bloomberg közben megtudta, hogy az EU eljárás indítását fontolgatja az Egyesült Királysággal szemben a tegnapi törvényjavaslat miatt, mert az nyíltan megsértené a kilépési megállapodást (utóbbiban benne van egy vitarendezési keret, amely alapján akár januárt követően is indíthat eljárást az EU). Rendkívüli jelentőségű tehát az, ami a következő órákban történik és a 4 éve tartó Brexit tragikomédia irányát alapvetően befolyásolja.

A brit kormány egyik minisztere azt üzente: a nagy vitákat kiváltó belső piaci törvényjavaslatuk célja az, hogy engedményeket kényszerítsenek ki az EU-ból (változtassák meg Michel Barnier Brexit-főtárgyaló mandátumát) és így végül összejöhessen a kereskedelmi megállapodás. Nagy kérdés, hogy az EU a saját jól felfogott érdekei mellett enged-e ennek a nyílt zsarolásnak. Ha beszünteti a tárgyalásokat, akkor azt kockáztatja, hogy később ráég: ő volt a hibás az egyeztetések megszakadáséért. Így elvileg érdeke színlelni a folyamatos megegyezési hajlandóságot. A végtelenségig azonban ezt a stratégiát sem folytathatja, ha a brit kormány közben valójában már fejben eldöntötte: úgysem akar megállapodni, és ezért a no-deal Brexit felé tolja a folyamatot. Ekkor ugyanis az EU-t tartják majd vaknak, hogy ezt nem vette időben észre.

Az Európai Parlament kereskedelmi bizottságának elnöke, akinek fontos szerepe van a Brexit-tárgyalások felügyeletében, már nyíltan arra szólít fel, hogy az EU szakítsa meg a tárgyalásokat a brit kormánnyal, hogy tisztázni lehessen, mit is akarnak a britek a belső piaci törvényükkel.

A Reuters szerdai elemzői konszenzusa szerint már 40% az esélye annak, hogy végül nem lesz kereskedelmi megállapodás év végéig (egy hónapja még 30%-osra tette ezt a kockázatot a piac), az ING csütörtök reggeli helyzetértelmezése szerint viszont már 50-50%, hogy lesz, vagy nem lesz megállapodás.

Közben a brit kormányon is órási nyomás van, mert ha tényleg nyíltan megsérti a nemzetközi egyezményt, akkor más államok nem fogják komolyan venni a szavát, így nehezen fog haladni a kereskedelmi megállapodások megkötésével. Nancy Pelosi, az amerikai Képviselőház demokrata párti elnöke máris megüzente: ha a britek megsértik az északír-ír békét is garantáló kilépési megállapodást, esélytelen, hogy valaha is áldását adja a Kongresszus egy amerikai-brit kereskedelmi megállapodásra.

Címlapkép forrása: Leon Neal/Getty Images