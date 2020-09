Figyelmeztet Soros György egykori jobbkeze: őrült mánia uralkodik a piacokon, jöhet a 10 százalékos infláció!

Az egykoron Soros György alatt, a Quantum alap portfóliómenedzsereként dolgozó Stanley Druckenmiller a CNBC egyik műsorában nyilatkozott a piacokkal kapcsolatban. A guru szerint a tőzsdéken mánia uralkodik, amit a Fed és a befektetői spekuláció fűt, és csúnya véget fog érni a következő években.

A tőzsdeguru figyelmeztetése szerint:

Mindenki szeret bulizni, de aztán amikor óhatatlanul egyszer véget ér, akkor jön a másnaposság.

Azt is hozzátette, hogy néhányan arra biztatják a vállalatokat, hogy részvény felaprózást hajtsanak végre, aztán ezeknek a vállalatoknak megemelkedik még jobban az árfolyama, akár 50 százalékkal is. Ennek pedig nincs semmilyen hozzáadott értéke. Itt alapvetően arra gondol Druckenmiller, hogy sok részvényt, ami eddig drága volt, a felaprózás után több befektető engedheti meg magának hirtelen, mivel a papírok „olcsóbbak” lettek, de valójában fundamentális értelemben nem változott semmi.

Példaképpen a Tesla részvényei 82,5 százalékot emelkedtek augusztus végéig, ahhoz képest, amikor augusztus 11-én a cég bejelentette az 5:1 arányú részvény felaprózást. Az Apple részvényei hasonló módon több, mint 34 százalékot emelkedtek a 4:1 arányú felaprózás bejelentését követően július 30. és augusztus 31. között.

Az S&P 500 több, mint 50 százalékot emelkedett a márciusban elért idei legalacsonyabb 2237-es szintje óta, s szeptember elején csúcsot is döntött, mielőtt a napokban lefelé korrigált volna.

Fogalmam sincs, hogy merre fog menni a piac rövid távon. Nem tudom, hogy felfelé vagy lefelé fog menni 10 százalékot, de azt mondanám, hogy a következő 3-5 évben nagyon sok kihívás elé nézünk.

A masszív raliban nagy szerepet játszottak a nagy mértékű jegybanki intézkedések is. Druckenmiller szerint a Fed alapvetően jó döntést hozott, amikor csökkentette a kamatokat még márciusban és sohasem látott nagyságú stimulussal öntötte el a piacokat, azonban a tőzsdei emelkedés mértékét túlzottnak tartja.

Azt is hozzátette, hogy először az elmúlt években aggódik egy esetleges inflációs nyomás miatt is. Azt sem tartja elképzelhetetlennek, hogy ennek szintje akár elérheti a 10 százalékot is.

A Fed és a Pénzügyminisztérium együttműködése egy olyan precedenst teremt, amit a jegybank függetlenedése óta nem láttunk, ez pedig egy masszív pénzügyi mániát teremtett.

