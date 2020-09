Karácsony Gergely levelet írt Orbán Viktornak a koronavírus-járvány miatt

"Azt hiszem, okkal feltételezem, hogy velem, és sok magyar polgárral együtt Ön is növekvő aggodalommal értékeli a hazai koronavírus-járvány második hullámának adatait, tényeit, a járvány lefutásának várható és lehetséges forgatókönyveit.Sajnálattal kell megállapítanom ugyanakkor, hogy a felelős kormányzati szervektől a védekezésben eddig is jelentős szerepet játszó önkormányzatok – az első hullámhoz hasonlóan – továbbra sem kapnak érdemi tájékoztatást, semmiféle pluszinformációt" - írja Orbán Viktor miniszterelnöknek küldött levelében Karácsony Gergely főpolgármester. "Meggyőződésem, az állampolgároknak is egyre nagyobb szükségük lenne a jelenleginél több és pontosabb információra a kormányzati szervek részéről" - tette hozzá.