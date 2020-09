Kiderült végre, mekkora visszaeséssel számol idén a kormány Magyarországon

Az eddigi 3 százalékról 5,1 százalékra módosította a várható gazdasági visszaesésre vonatkozó előrejelzését a kormány – derült ki a Világgazdaság csütörtöki konferenciáján. Emellett az is elhangzott, hogy 2021-re új növekedési tervet készít a kormány.

A 2019-es növekedés optimista jövőt vetített előre, még a konvergenciaprogramban is optimisták voltunk a 3 százalékos gazdasági visszaeséssel, ezt azonban 5,1 százalékos csökkenésre kellett módosítanunk – mondta Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium (PM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár a Világgazdaság csütörtöki konferenciáján.

A politikus azt is kiemelte, hogy 2021 a gazdaság újraindításának éve lesz, új növekedési tervet készít a kormány, elsősorban unortodox eszközök várhatók.

Az EU-s finanszírozás szempontjából kedvező helyzetben vagyunk, januártól megkezdjük a 2021-27-es időszakot, új források áramolnak be, valamint a 750 milliárd eurós helyreállítási alapból is jut Magyarországnak – hívta fel a figyelmet a PM államtitkára. Jövőre összesen 51,3 milliárd euró uniós forrás fog rendelkezésre állni, ebből 20,5 milliárd euró kohéziós alapból származik. A helyreállítási alapból 6,2 milliárd euró vissza nem térítendő forrás mellett 10 milliárd euró összegű hitelkeret is rendelkezésre áll majd.

A Portfolio épp tegnap írt arról, hogy hónapok óta nincs friss GDP-előrejelzése a kormánynak az "5 százalék körül" legalábbis eddig nem számított annak, most végre a konkrét szám is kiderült.

