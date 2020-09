Varga Mihály: történelmi mértékűre csökkent az adóelkerülés Magyarországon

Eredményesek a kormány gazdaságfehérítő intézkedései: míg 2013-ban a magyar adóelkerülési ráta 21 százalék volt, 2019-re - számos nyugat-európia országot is megelőzve - már 6,6 százalékra javult - tájékoztatta az MTI-t Varga Mihály az Európai Bizottság csütörtökön megjelent, áfarésről szóló tanulmányát kommentálva.

Az Európai Bizottság is elismeri a gazdaságfehérítés magyarországi eredményeit - jelentette ki a pénzügyminiszter. Mint mondta, az online korszak bevezetése előtt még az Európai Unió legnagyobb adóelkerülési mértékével bíró államai között szerepelt Magyarország.

A gazdaságfehérítés online korszakát 2014-ben indította el a kormány, ekkortól vált kötelezővé az online pénztárgép használata. A következő évben indult az ekáer (elektronikus közútiáruforgalom-ellenőrző rendszer) éles üzeme, majd 2018. júliustól, az online számlázás bevezetésével még tovább szűkült a csalárd adózók mozgástere - idézte fel a pénzügyminiszter.

Ennek köszönhetően 2018-ban Magyarországon csökkent a legnagyobb mértékben az adóelkerülés az európai országok között - hangsúlyozta Varga Mihály, hozzátéve, hogy az 5,1 százalékpontos csökkentéssel már két éve jobb eredményt értünk el, mint Németország. A bizottság szakértőinek előzetes becslése alapján 2019-ben az áfarés mértéke még tovább, 6,6 százalékra javult, ezzel az értékkel megelőztük Ausztriát és Dániát is.

A magyar gazdaságfehérítés online találmányai amellett, hogy nemzetközi szinten is példaértékű modellekké váltak, megteremtették az adócsökkentés költségvetési lehetőségét is. A koronavírus-válság idején különösen fontos, hogy - védve a tisztességes vállalkozásokat - senki se bújhasson ki az adók megfizetésének kötelezettsége alól, ezért a feketegazdaság elleni küzdelem folytatódik - húzta alá a tárcavezető. A cél az, hogy a történelmi mértékűre csökkent adóelkerülési ráta még kisebb legyen - nyomatékosította Varga Mihály, megjegyezve, hogy így a költségvetési egyensúly fenntartása mellett még a koronavírus-válság ellenére is folytatódhat a kormány adócsökkentő politikája.

