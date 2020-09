Egy világot átalakító forradalom küszöbén állunk, így lehet megjátszani a tőzsdén

Világos trend az elektromos járművek felé való elmozdulás a világban, amely idén a tőzsdék egyik nagy slágersztorija is. Az elektromosautó-gyártókról valószínűleg a legtöbbeknek a Tesla jut eszébe, viszont már számos olyan cég van a tőzsdéken, amelyek ugyanabban a szegmensben működnek. Az egyik probléma viszont ezekkel az, hogy sok esetben túl vannak árazva, főleg, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a legtöbbnek még árbevétele sincs. Tehát ha valaki szeretné meglovagolni a trendet, de elriasztják az újdonsült sztárrészvények fundamentumai, akkor érdemes lehet kicsit távolabbról megvizsgálni az egész elektromos autó szegmenst, és nem kifejezetten az autógyártókra fókuszálni, hanem például ezek beszállítóira, vagy a közlekedéshez szükséges infrastrukurát biztosító cégekre, amelyekről jóval kevesebb szó esik, de mégis kulcsszereplői lesznek az elektromos autó forradalomnak.

Elektromos autó forradalom

A Tesla hihetetlen részvénypiaci teljesítményt nyújtott idén, még a szeptemberi visszaeséssel együtt is, miközben számos más elektromosautó-gyártó is a tőzsdére ment, és még többen várnak az elsődleges részvénykibocsátásra. Mindeközben a nagy, hagyományos autógyártók is kezdenek elmozdulni egy zöldebb irányba, és megindítják az elektromos offenzíváikat valódi elektromos modellekkel, nem csak szimplán a korábbi benzines járművek elektromos verzióival. Tehát összességében az mondható el, hogy kevés forróbb szektor van most a tőzsdéken az elektromosautó-gyártóknál.

A Teslára szóló hosszú távú optimista forgatókönyv jól ismert: a jövő nagy mobilitási szolgáltatója, önvezető autózás, csúcstechnológia. Ettől függetlenül nem lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy árazás tekintetében kifejezetten drága a részvény. De a kisebb, tisztán elektromos járműveket gyártó, de árbevételt még nem termelő cégekről is ezt gondolhatjuk, bár hozzá kell tenni, hogy ezek árazására sokkal inkább a klasszikus "a tőzsdék a jövőt árazzák" mondás lehet igaz. Viszont ha valaki ezeket a slágerpapírokat túl drágának találja, arra is van megoldás. A MarketWatch gyűjtése szerint számos módja van annak, hogy valaki befektessen ebbe a hosszú távú trendbe, kezdve a kulcsfontosságú beszállítóktól, a töltőrendszer infrastruktúra fejlesztő cégeken át, az akkumulátorgyártókig, és persze a hagyományos európai autógyártók óriásokat sem szabad kihagyni a listáról.

Még a szeptemberi 34 százalékos esést követően is közel 340 százalékos pluszban van idén a Tesla árfolyama, az elmúlt 12 hónapban pedig több mint 680 százalékot ralizott. Bár hozzá kell tenni, hogy egy ilyen rali azért megkérdőjelezi a konvencionális fundamentális értékelési metodológiákat. A cég részvényeire a 12 hónapos előretekintő P/E ráta 120,8-szoros, ilyen értékeltségen lényegében nem látunk más autógyártót.

Meg kell jegyezni itt azt, hogy a Tesla jelenleg a növekedésre fókuszál, új gyárakat épít, és felfuttatja a gyártást amilyen gyorsan csak lehet, így az eredményre vetített csillagászati értékeltség talán nem aggasztja a legtöbb befektetőt.

A Teslához hasonló elektromosautó-gyártók talán a legkockázatosabb módja a trend megjátszásának, mivel ezeknek a cégeknek már most is magas az értékeltsége, a jövőjükkel kapcsolatban pedig rengeteg a kérdőjel. A legtöbb cég esetében a P/E ráta lényegében nem is értelmezhető, hiszen várhatóan még jövőre sem fognak profitot termelni.

Csak, hogy illusztráljuk, hogy mennyire dinamikus, és olykor volatilis ez a piac, szeptember 8-án, mikor a Tesla árfolyama 21 százalékot zuhant, a Nikola árfolyama 41 százalékot ralizott, miután a General Motors bejelentette, hogy 11 százalékos részesedést szerez a cégben, tehát egészen gyakoriak a jelentős árfolyam-elmozdulások, akár napi szinten is.A listán szereplő kínai cégek ADR formájában (American Depositary Receipt) forognak az amerikai tőzsdén, és ha valaki nem hosszútávon szeretne befektetni, akkor érdemes figyelembe venni azt, hogy a napi volumenek néhány ADR esetében alacsonyak lehetnek, így az alacsony likviditás kedvezőtlen lehet, ha valaki épp sietve venni, vagy eladni akar. Hosszútávú befektetők számára pedig az Amerikában jegyzett kínai cégekkel kapcsolatos értékpapírpiaci szabályozás amely kockázatot jelenthet.

A BYD a hongkongi tőzsdére van bevezetve, de az amerikai tőzsdéken is lehet kereskedni a részvényekkel ADR formájában. Annyiban eltér a BYD a többi gyártótól, hogy méretét tekintve nagy a többi céghez képest, valamint a kínai állam támogatja, és belsőégésű motoros járműveket is gyárt az elektromos autók mellett. Az EV piac egyébként Kínában lényegében egy aranybánya, mivel a kormány nagyban segíti az iparágat annak érdekében, hogy a károsanyag kibocsátást és a légszennyezést csökkentsék. Viszont mikor a kormánynak ekkora befolyása van egy helyi iparágra, akkor specifikus kockázatok leselkednek az olyan befektetőkre, akik nem tudják, hogy melyik korai életszakaszban lévő elektromosautó-gyártó fog később vezető szerepet betölteni.

A Gabelli Funds elemzője, Shawn Kim a fenti listán található kínai cégeket szimplán „government plays” névvel illette, és hozzátette, hogy inkább a nagyobb beszállítókat preferálja ezekkel szemben, amelyekről később részletesen is írunk.

Két kínai cég is tőzsdére ment Amerikában idén:

A Li Auto IPO-ja július 30-án volt, 11,5 dolláros kibocsátási áron. A részvény egészen a 24,5 dolláros napon belül csúcsig emelkedett augusztus 26-án, majd 16,1 dollárra esett vissza szeptember 10-ig.

Az Xpeng Motors IPO ára 15 dollár volt részvényenként. Amikor a részvénnyel elindult a kereskedés augusztus 31-én, egészen 22,79 dollárig emelkedett az árfolyam, szeptember 10-én pedig 19,3 dolláron zárt.

Érdekes azt látni, hogy a felső táblázatban a Teslára szólóan vannak legalacsonyabb arányban a vételi ajánlások a Wall Street-i elemzők között. Egy múlt heti elemzésből derült ki, hogy a Tesla a legnagyobb olyan cég, melynél a eladási ajánlások nagyobb súllyal szerepelnek, mint a vételi ajánlások.

Még amerikai cégként is a Tesla jelentheti a legnagyobb fenyegetést a kínai elektromosautó-gyártókra nézve, hiszen olyan területeken van előnye a cégnek, mint a márkafelismerés, a termékminőség, vagy az értékesítés. Emellett az USA-Kína közti kereskedelmi feszültségeknek is limitált hatása van a cégre, miután a sanghaji Gigafactoy jó pozicionált arra, hogy lokálisan gyártsa a járműveket, amely a kínai ipar, a fogyasztók, és a hosszú távú fejlesztési célok számára is előnyös. A Tesla egyébként Kínában egy trendi márkaként van pozicionálva, amelynek tehetős fogyasztói vannak.

Robert Cowell, a 86Research elemzője arra számít, hogy a kínai EV piac összetett éves növekedési rátája 20 százalékos lehet 2020-tól 2025-ig. Emellett azt is kiemelte, hogy várakozásai szerint a NIO és a Li Auto jelentősebb piaci részesedést fog szerezni, mivel előbbi 2025-ben már 130 ezer-, utóbbi pedig 150 ezer autót értékesíthet.

Az árbevételt még nem termelő cégek közül (ideértve a kínai kormány által irányítottakat is) számos úgynevezett SPAC akvizíció során lépett a tőzsdére. Ez folytatódhat a közeljövőben is, itt van azoknak a cégeknek a listája, amelyeket érdemes lesz figyelni:

Fisker, amely a Spartan Energy Acquisitionnel fog összeolvadni.

amely a Spartan Energy Acquisitionnel fog összeolvadni. Canoo , amely a Gennessy Capital Acquisitonnel történő, úgynevezett „reverse merger” által lép tőzsdére.

, amely a Gennessy Capital Acquisitonnel történő, úgynevezett „reverse merger” által lép tőzsdére. Lordstown Motors , amelyet a DiamondPeak Holdings fog akvirálni.

, amelyet a DiamondPeak Holdings fog akvirálni. Hyliion, amely a Tortoise Acquisitionnel olvad össze.

Christopher Robinson, a Lux Research elemzője azonban megkongatta a vészharangot:

Elég aggasztó látni, hogy mennyi árbevételt nem termelő cég megy tőzsdére. Olyan érzés, mintha kicsit egy lufiban lennénk

Robinson az elektromosautó-gyártók közül a NIO-t emelte ki, mint innovátort, amely segít elérhetővé tenni az elektromos autókat a fogyasztóknak. Bár könnyen felhozható az az érv, miszerint az elektromos autók csökkenthetik a fogyasztó teljes járműköltségét, azonban maguknak a járműveknek az ára elég magas lehet. A NIO és a Renault egyaránt kínál akkumulátor-lízing lehetőséget az autóvásárlóknak, amelyek nagyjából 10 ezer dollárral csökkentik a jármű költségeit, és havonta 100-150 dollárba kerül - mondta Robinson.

Az elemző azt is elmondta, hogy a NIO akkumulátorcsere-hálózata nemcsak megkönnyíti a hosszú utak során az ügyfelek számára az új akkumulátorra történő gyors váltást, hanem lehetővé teheti azt is, hogy új autó vásárlása nélkül váltson valaki akkumulátorméretet. Ezek még a Teslával szemben is előnyösek lehetnek.

Beszállítók

Ahogy korábban is írtuk, Shawn Kim azt javasolja, hogy a drágán árazott elektromos autó részvények helyett inkább érdemes lehet az alkatrész-, és technológiai beszállítók között nézelődni, emellett azt is kiemelte, hogy ezeknek a cégeknek az a trend is kedvező, hogy egyre több high-tech, vezetéssegítő, és biztonsági funkció található az összes autóban.

A következő listában a német félvezetőgyártó Infineon Technologies is szerepel, valamint a Continental.

Kim az Aptivot „globális tier 1” beszállítónak nevezte az elektronikus rendszerek, komponensek és biztonsági rendszerek terén, és hozzátette, hogy még a hagyományos benzinautók vásárlóinak is szüksége van a lehető legtöbb biztonsági funkcióra. Az Aptiv fő versenytársai a biztonsági rendszerek piacán a Bosch, amely magánkézben van, és a Continental. A Lear az egyik legnagyobb ülésbeszállító, de a cégnek van egy elektronikai üzletága is, amely az Aptivval versenyez. Simon Webber, a londoni Schroders portfóliókezelője az Infineont vezető szereplőnek nevezte a motorból érkező energiát kezelő félvezetők piacán.

Az Aptiv, a Lear, és a Continental azok közé a beszállítók közé tartoznak, amelyeknek fontos szerepük lesz, többek között az önvezető autók terén is

Ezeknek a cégeknek a részvényei egyébként nyomás alatt voltak idén, miután az értékesítési volumenek a hagyományos autógyártóknál jelentősen visszaestek a koronavírus miatt.

A jövő

Webber szerint attól függetlenül, hogy az elektromosautó-gyártók részvényei kiemelkedően jól teljesítettek idén, a befektetők alábecsülik az EV piac potenciális mértét.

Ha elég bátor vagy elképzelni egy más jövőt, és megnézed, hogy a politikai döntéshozók milyen közép-, és hosszú távú célokat jelölnek ki, akkor tisztává válik, hogy Európa és Amerika nagy részében, 10-15 év múlva közel lehet a 100 százalékos elektromos jármű penetráció

– mondta Webber egy interjúban.

Azt is hozzátette, hogy az új autó piacon, - főleg Európában - ha valaki nem vezetheti a benzines járművét bizonyos helyekre, vagy esetleg alaposan megadóztatják, akkor elég egyértelművé válik, hogy milyen irányba is halad a világ. Webber az is kiemelte, hogy Norvégiában az újautó eladások több mint fele már elektromos jármű, amely részben a jelentős kormányzati támogatásoknak köszönhető. Annak ellenére, hogy globálisan csökkentek az elektromos autó eladások 2019-ben, és 2020 első negyedévében, az európai értékesítés továbbra is gyorsan nőtt – derült a McKinsey elemzéséből.

Amerikában az egyik legnagyobb ellenérv az elektromos járművekkel szemben a korlátozott hatótáv, Webber szerint azonban Európában a Tesla töltőhálózatával mostanra „bárhova” eljut, és a mostani töltések a Tesla állomásoknál hozzávetőlegesen fél órát vesznek igénybe, beleértve a töltőre való várakozási időt. Viszont azt sem szabad elfelejteni, hogy az Egyesült Államokban még hosszú idő lesz, mire kiépül a töltőrendszer.

Európán belül Webber lehetőséget lát a befektetők számára az olyan elektromos közműcégekben, mint a National Grid, vagy a Red Electrica; vagy az elektromos alkatrészeket gyártó Schneider Electricben, és Eatonben; vagy az Alfenben, amely járműtöltő felszereléseket és energiatároló rendszereket tervez és gyárt.

És természetesen az akkumulátorgyártókról sem szabad megfeledkezni, amelyek előtt hosszú növekedési pálya áll Webber szerint.

Hagyományos autógyártók

Kim szerint duopólium alakulhat ki a Tesla és a Volkswagen között, a VW mérete miatt, a Tesla pedig az EV szinonimája, főleg a fiatalok körében – mondta a szakember.

Ezzel szemben az elektromos autók gyártására átálló hagyományos autógyártók közül Webber szerint a BMW lehet az egyik domináns szereplő a Tesla és a Volkswagen mellett. Webber inkább a BMW felé hajlik a Volkswagennel szemben, a luxusautó-gyártó hosszú távú EV beruházásai miatt.

A BMW az I szériával, és a MINI-vel már most is elég jelentős mennyiségű elektromos autót értékesít. Jóval előrébb járnak az átállásban. Azok a cégek aggaszóak, amelyek benzines autókkal akarnak pénzt csinálni

George Schultze, a Schultze Asset Management vezérigazgatója a General Motorst favorizálja, mint alulértékelt céget az elektromos autókra való átállásban. A GM 12 hónapos előremutató P/E rátája mindössze 6,8-as, és a céget követő 18 elemzőből 15 vételre ajánlja a részvényt. A GM árfolyama egyébként 17,6 százalékos mínuszban van idén.

Egy interjúban Schultze úgy jellemezte a GM-et, mint egy „hibrid a régi és az új között”, amelynek jelentős pénzügyi tartalékai vannak, amiből az elektromos autók és az önvezető járművek fejlesztését finanszírozni képes. A Nikolával kötött ügylet is alátámasztja ezt az elképzelést. Emellett a GM felújít egy Detroitban található gyárat is, ahol elektromos járműveket fognak gyártani, az ott készült első pickupokat pedig jövőre tervezik értékesíteni.

A Schultze arra számít, hogy a GM trendet teremt az önvezető járművekkel, részben azért, mert a hagyományos járművekből származó cash flowt új területekre tudja terelni. Ez a részvényesi érték jelentős megugrásához vezethet, ha a vállalat úgy dönt, hogy leválasztja az EV egységét. Amikor a GM vezérigazgatóját a második negyedéves gyorsjelentés után megkérdezték arról, hogy fontolgat-e a cég egy ilyen spinoffot - különösen a befektetők EV-részvények iránti étvágyának fényében -, Mary Barra azt mondta, hogy semmi sincs kizárva, ő és a menedzsment nyitott minden olyan lehetőség megvizsgálására, amelyről úgy gondolják, hogy hosszú távon a részvényesi értéket növeli.

Címlapkép: Sean Gallup/Getty Images