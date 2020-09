Kínában százezreket oltottak be kísérleti koronavírus-vakcinával

Az egyik kínai gyógyszercég több százezer embert oltott be a koronavírus elleni kísérleti vakcinájával, miközben a nyugati országok arra figyelmeztetnek, hogy a tömeges oltások beadására ne kerüljön sor a szigorú vizsgálatok lezárása előtt.

Az állami tulajdonú Sinopharm egyik leányvállalata, a China National Biotec Group Co két kísérleti oltóanyag-jelöltet próbált ki százezreken, miután júliusban Peking jóváhagyta a vakcina alkalmazását sürgősségi felhasználási feltételek mellett - írja a Wall Street Journal. A lap azt is hozzáteszi, hogy a Sinovac Biotech Ltd. nevű vállalat pedig közel 3000 dolgozóját és családtagjaikat vonta be a kísérletbe, a társaság vezérigazgatója is megkapta az oltást.

A cikk szerint mindhárom készítmény jelenleg a fázis-3 kísérleti szakaszban jár, amikor is több ezer emberen tesztelik a koronavírus elleni vakcina biztonságosságát és hatékonyságát. Az Egészségügyi Világszervezet korábbi közlése szerint még 6 további vakcina van ebben az utolsó kísérleti szakaszban.

Más országok hatóságai csak a fázis-3 kísérletek lezárása után döntenek arról, engedélyezik-e szélesebb körben az oltóanyag alkalmazását. Például az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban vagy épp Németországban még nem engedélyezték a Covid-19 vakcina alkalmazását a klinikai vizsgálatokon kívül. Szakértők szerint a járványnak leginkább kitett egészségügyi dolgozóknak kellene elsőbbséget biztosítani a nem jóváhagyott vakcinák sürgősségi alkalmazásában.

Kilenc nyugati gyógyszergyár közös nyilatkozatban tett ígéretet arra, hogy a hivatalos klinikai vizsgálatok lezárultáig nem nyújtják be a vakcinák hatósági jóváhagyását.

Közben az Egyesült Államokban az FDA nyolc magas rangú képviselője csütörtökön közzétett nyilatkozatában határozottan kijelentette, hogy nem engedik, hogy a politika befolyásolja a koronavírus-vakcinák értékelését. Minderre azért volt szükség, mert Donald Trump elnök még a november 3-i elnökválasztás előtt vakcinát szeretne látni.

