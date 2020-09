Sosem látott gyorsasággal terjed a járvány Magyarországon, megszólalt a kormány

„Az államcsőd elleni biztosítási összeg is folyamatosan csökken, ez egy mutatószám, amit minden reggel nézek, az is lefelé jön” – mondta péntek reggel a Kossuth Rádióban Orbán Viktor. A miniszterelnök a CDS árra gondolhatott, ami a 2008-2009-es válságban sokkal nagyobb figyelmet kapott, mint most, és ebben a mutatóban valóban jól állunk.