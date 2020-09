Koronavírus: újabb szomorú kerek szám felé tart a járvány, rekordon az új francia fertőzöttek száma

Már a 30 millióhoz közelít és 4 napon belül el is érheti ezt a szomorú kerek számot a világszerte igazoltan koronavírussal fertőzöttek száma, miközben a gyógyultaké 1-2 napon belül a 20 milliót is meghaladhatja. Közben sajnos az elhunytaké is egy szomorú kerek szám felé (1 millió fő) halad, mert néhány gócpontban sajnos nemcsak a fertőzöttek száma, hanem a halálozásoké is gyors ütemben emelkedik. Idehaza Orbán Viktor kormányfő szombat este rendkívüli tv-interjújában azt üzente , a hirtelen megugró fertőzési számoknál lesz még magasabb is, de elsősorban a halálozási számokra kell figyelni, mert azoktól függenek az esetleges további korlátozások. Franciaországban közben rekordot döntött az egy nap alatti új fertőzöttek száma, hiszen átlépte a kerek 10 ezres határt. Friss híreink percről-percre vasárnap.