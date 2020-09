Történelmi zuhanáson van túl a Tesla, és lehet, hogy ez még csak a kezdet

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Izgalmas hete volt a Teslának, soha nem láttunk még akkora esést a vállalat részvényárfolyamában, mint most a hét elején, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy már múlt héten is csúnya mínuszban állt a papír, mikor elindult egy eladási hullám a technológiai részvények piacán. Tehát marad a nagy kérdés, ami valószínűleg mindenkinek a fejében ott motoszkál, merre tovább innen? Folytatódik az eszement rali, vagy lufi volt az egész, ami éppen most pukkadt ki? Összegyűjtöttük, hogy mit gondolnak a szakemberek, ahogy azt várni lehetett, alaposan megoszlanak a vélemények, van, aki szerint folytatódik az esés, de olyan is van, aki szerint a mostani csak egy korrekció, ami után folytatódik a rali.