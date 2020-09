A következő napok történelmi jelentőségűek lesznek: most dől el a britek sorsa

Ma kezdi meg a brit törvényhozás a belső piaci törvény tárgyalását, amely akár az EU-brit kereskedelmi tárgyalások végét is jelentheti. A héten emellett kamatdöntő ülést tart több nagy jegybank is, magyar szempontból viszont nem ez lesz a legizgalmasabb hét - legalábbis ami a betervezett eseményeket illeti.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Hétfőn kezdi meg a brit parlament a botrányos belső piaci törvény tárgyalását. A törvénytervezet gyakorlatilag egyoldalúan felülírná a brit kilépési megállapodást, és ezért az EU akár a kereskedelmi tárgyalásokat is felfüggesztheti. Noha valószínű, hogy a héten még nem születik meg a döntés a törvénytervezetről, mindenképpen érdemes figyelemmel követni a vitát, mert kiderülhet belőle, hogy a kormánypárti többség támogatja-e azt, vagy sem (a törvényt a kormánypárti politikusok is bírálták). A vitának a font árfolyamára is hatása lehet.

Kedden Magyarországon a KSH közli az építőipar júliusi teljesítményét. Az MNB kötvényvásárlási aukcióját is érdemes figyelni, a jegybank ugyanis az elmúlt hetekben felpörgette az eszközvásárlásokat és erre számíthatunk ezen a héten is. A világgazdaságban a kínai és az amerikai ipari termelés augusztusi adataira érdemes figyelni, sokat elárulhatnak arról, hogy a világ két legnagyobb gazdasági hol tart a kilábalásban (ez főleg az Egyesült Államoknál érdekes). Érkeznek még hangulatindexek Németországból és az eurózónából.

A szerda magyar szempontból szinte eseménytelen lesz, az MNB szokásos repotenderén kívül nincs említésre érdemes, előzetesen betervezett esemény. Aznap inkább az Egyesült Államokra irányul a figyelmünk: a kiskereskedelmi adat szintén a kilábalás szempontjából érdekes csupán, a Fed esti kamatdöntése viszont sokkal érdekesebb. Az amerikai jegybank többször világossá tette, hogy nem kívánja negatív tartományba tolni a kamatot, egy esetleges vágás most is meglepetés lenne, a közlemény szövegére és az azt követő sajtótájékoztatóra viszont mindenképp oda kell figyelni, hiszen a Fed a gazdaság jelenlegi állapotát is értékelni fogja benne, és közzéteszi friss előrejelzését.

Csütörtökön szintén lesz két kamatdöntés, a brit jegybank és a japán jegybank is összeül - utóbbi már meglehetősen hosszú ideje negatív tartományban tartja a kamatot. Megismerjük még az augusztusi eurózóna inflációt, amely a dezinflációs hatású koronavírus-válság miatt továbbra is nagyon messze lesz a 2%-os céltól, de jó eséllyel pozitív előjelű lesz. Itthon az ÁKK szokásos kötvényaukciója, és az MNB egyhetes betéti tendere lesz érdekes.

Pénteken már igazi hétvége hangulatra számíthatunk, a nemzetközi gazdaságban nem várható említésre méltó esemény, itthon pedig a nemzetközi tartalékok augusztusi alakulásáról érdemes szólni. Nem várt események viszont - ahogy az előző hetekben is - ezen a héten is bármikor felforgathatják a piacokat.

Címlapkép: Getty Images