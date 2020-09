Elszabadult a koronavírus-járvány a világon: csúcson az új fertőzöttek száma

A legnépszerűbb turisztikai régió a magyarok körében évek óta a Balaton, idén sem volt ez másképp. A járványhelyzet miatt elrendelt korlátozások feloldásának köszönhetően a belföldivendég-forgalom júniusban kezdődött dinamikus növekedése júliusban is folytatódott, augusztusban is zsúfolásig megteltek a vendéglátóhelyek a magyar tengernél. A kérdés az, vajon – részben legalábbis – a koronavírusnak köszönhetően megvalósul-e az egész éves Balaton koncepciója, a magyar vendégek őszi, téli, tavaszi utazásaik során is a tavat választják-e majd külföldi úti cél helyett.