Koronavírus: vörös listára tették a szlovákok a cseheket – megtámadták tudósok az orosz vakcinát

Az ukrán kormány hétfői rendkívüli ülésén meghatározta azokat a szabályokat, amelyeket be kell tartani a koronavírus-járvány közepette az idei választásokon, beleértve az október 25-i helyhatósági választásokat - számolt be az Ukrajinszka Pravda hírportál a kormány hivatalos honlapján közzétett dokumentumra hivatkozva.

Egyebek mellett a szavazókörökben kötelező lesz a maszkviselés a választóknak, viszont a személyazonosításuk miatt a választási bizottság kérésére le kell majd venniük. A kormány azt is javasolta, hogy a szavazókörbe ne vigyenek be gyermekeket, és lehetőleg saját tollat használjanak a szavazólap kitöltéséhez. Ezenfelül kötelező lesz belépéskor a kézfertőtlenítés, és testhőmérsékletet is mérnek majd.

A szavazókörben jelzésekkel kell biztosítani, hogy legalább egy méter távolságot tudjanak tartani egymást között a bent lévő választók, a be- és a kilépőket egymástól úgyszintén el kell különíteni. Ajánlott, hogy a szavazólap átvételekor az asztalnál egyszerre három embernél több ne tartózkodjon.

A szavazóbizottság székeinek és asztalainak olyan anyagúaknak kell lenniük, amelyek fertőtlenítőszerrel tisztíthatók, semmilyen szövet rajtuk nem engedélyezett. A bizottság tagjainak legalább egy méter távolságban kell ülniük egymástól vagy valamilyen elválasztónak kell lenni közöttük, például átlátszó védőpajzsnak.

Rendszeresen fertőtleníteni kell a kilincseket, korlátokat, üléseket és a helyiség padlóját. Az urnákat is lehet, de úgy, hogy a fertőtlenítőszer ne kerüljön bele az urnába. A szavazatszámlálás és jegyzőkönyvek kitöltése után, vagyis a bizottság munkájának befejeztével egy végső fertőtlenítést kell elvégezni a helyiségen.

Az önelszigetelésben lévők is szavazhatnak, ha kérésüket előre jelzik. A határozat alapján a hozzájuk házhoz kiérkező bizottsági tagoknak szájmaszkot, gumikesztyűt és védőpajzsot kell viselniük, és minden egyes ilyen látogatás után újakra kell cserélniük a védőfelszereléseket. (MTI)