Megszólalt az EKB elnöke a digitális euró bevezetéséről: hamarosan fontos részleteket mutatnak be

Az eurózóna jegybankárai heteken belül publikálják, milyen szempontok mentén dönthetnek egy jegybanki digitális pénz bevezetése mellett – jelentette ki az EKB elnöke, Christine Lagarde a német jegybank (Bundesbank) konferenciáján.

A digitális bankolásról és a fizetési iparágról tartott pénteken konferenciát a Bundesbank, ahol a fő téma az volt, az EU nem engedheti meg magának, hogy lemaradjon a világ más országaival szemben a digitális fizetések területén.

A világjárvány felgyorsította a transzformációt a digitalizált „új normális” felé, és felerősítette a versenyt a fizetési piacon az azt uraló néhány nagy szereplővel szemben.

Európa lemaradt ebben a versenyben

- jelentette ki az EKB elnöke, Christie Lagarde kiemelve, hogy az integráció hiánya és más korlátok is felelősek ezért.

Ugyanakkor kijelentette, a digitális fizetések új kockázatokat is hordoznak, ilyen lenne a Facebook Libra projektje is. Egy ilyen rendszer növelheti az illegális pénzmozgások kockázatát és a pénzforgalom rendelkezésre állásával kapcsolatban is kérdések merülhetnek fel.

Lagarde szerint a digitális euró bevezetése az eurórendszert az innováció élére repíthetné, de még mindig szükség van az ezzel járó kockázatok elemzésére.

Az eurórendszer még messze nem döntött a digitális euró bevezetéséről. De, mint más jegybankok is a világon, vizsgáljuk a lehetőségben rejlő előnyöket, kockázatokat és működési kihívásokat ezzel kapcsolatban.

A következő hetekben társadalmi konzultációt indítanak, és az eddigi eredményeket is publikálják. Három fontos szempontot fognak mérlegelni.

az érmékhez és bankjegyekhez való hozzájutás biztosítását,

a banki betétállomány várhatóan gyors digitális euróra való transzformációjának kockázatát,

és annak biztosítását, hogy a jegybanki digitális pénz nem hat negatívan a versenyre.

