Itt a német tartomány válasza a járványra: Disco!

Az elmúlt naphoz képest Horvátországban és Szlovéniában is megkétszereződött az új koronavírussal fertőzöttek napi száma - derült ki a válságstábok keddi közleményéből. Horvátországban a válságstáb jelentése szerint az elmúlt 24 órában 151-gyel nőtt, és elérte a 13 749-et az azonosított fertőzöttek száma. Hétfőn még 65 esetről számoltak be. Hétfőn három idős, krónikus beteg hunyt el, így a járvány halálos áldozatainak száma 230-ra nőtt, 11 412 pedig már meggyógyultak. A betegek közül 299-en vannak kórházban, közülük 22-en lélegeztetőgépre kapcsolva. Az aktív betegek száma 2107, és 8598-an vannak hatósági karanténban.

A szomszédos Szlovéniában a kormány által közzétett adatok szerint hétfőn 82-vel 3831-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Hétfőn még 47 új esetről számoltak be, ugyanakkor kevesebb tesztet is végeztek a hétvégén. Szlovéniában a múlt héten két egymást követő napon emelkedett száz fölé az új fertőzöttek száma, ami rekordnak számít az országban.

Már több mint egy hete nem történt új haláleset, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma így 135 maradt. A diagnosztizált betegek közül 50-en vannak kórházban, és közülük tízet ápolnak intenzív osztályon. Az aktív betegek száma 907.

Jelko Kacin kormányszóvivő keddi sajtótájékoztatóján elmondta: a kórházi ellátásra szoruló betegek számának növekedése miatt egy negyedik úgynevezett Covid-kórházat is nyitnak, amelynek már megkezdődtek az előkészületei. Hozzátette: a számok azt mutatják, hogy a járványhelyzet nem javul, ezért továbbra is szigorúan be kell tartani az előírásokat és korlátozásokat.