Teljesen átszabta a turisztikai térségek körét a kormány, Budapest környéke is felkerült a listára

Eddig csak 3 turisztikai térség volt Magyarországon, amelyek egyúttal kiemelt turisztikai fejlesztési térségnek is számítottak, de ezt a 2016-os kormányrendeletet most teljes egészében hatályon helyezi a kormány és helyére egy 11 turisztikai térséget tartalmazó új rendeletet hozott, amelyen Budapest közvetlen környéke is felbukkan. Bár a rendelet nem említi, de feltehetően a mostani új besorolás lesz majd az alapja a következő időszak turisztikai jellegű támogatási rendszereinek és ezért fontosak az új térségek, illetve a hozzájuk tartozó településnevek pontos megjelölése.