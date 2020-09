Koronavírus: Németország kockázatos területnek minősítette Budapestet

Németország kockázatosnak minősítette a Budapestre utazást a növekvő koronavírus-esetszámok miatt.

A német kormány kockázatosnak minősítette Budapest mellett Bécset is a felfutó esetszámok miatt, valamint egy francia és egy svájci tartományt is - jelentette be a Robert Koch Intézet szerdán, számol be a Reuters.

A kockázatos besorolás azzal jár, hogy az ilyen területről Németországba érkezőknek házi karanténba kell vonulniuk, értesíteniük kell a helyi egészségügyi hivatalt, és 72 órán belül koronavírus-tesztet kell végeztetniük - írja az MTI.

Negatív lelet esetén az egészségügyi hivatal elrendelheti a karantén feloldását. Október 1-jétől a karantént legkorábban az ötödik nap elteltével lehet feloldani negatív lelet esetén.

Címlapkép: Getty Images