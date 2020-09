Nagyon rossz kilátásokkal megy neki Magyarország a járvány második hullámának

A második hullám idején jelentősen csökkent a különféle járványügyi óvintézkedések betartási hajlandósága Magyarországon tavaszkoz képest egy friss kutatás szerint. Ez nem meglepő, az viszont rossz kilátásokkal kecsegtet, hogy még augusztushoz képest is romlott ez az arány szeptemberben.

A koronavírus második hullámában eltérő védekezést alkalmaz az ország, mint az első hullám idején. Míg tavasszal a lakossági interakciók radikális és azonnali csökkentésével kíséreltük meg elfojtani a járványt, addig jelenleg általános szabályok helyett szelektív intézkedéseket hozunk. Erre elsősorban a mélyebb gazdasági visszaesés elkerülése végett van szükség, ugyanakkor fontos kérdés, hogy ez mennyire lesz alkalmas a járvány visszaszorítására.

A védekezés sikere nem is elsősorban az intézkedések, hanem azok betartásán múlik. A nyárhoz képest koraősszel nem látunk sokkal szigorúbb intézkedéseket, viszont a logika azt diktálná, hogy azok betartási hajlandósága nőtt a nyári hónapokhoz képest a növekvő esetszámok miatt. A következő hetekben az lesz a kérdés, hogy a szabályok, ajánlások betartási hajlandósága nő-e nyárhoz képest, amikor berobbant a járvány, és ezzel sikerül-e visszafogni a terjedést.

Az Ipsos kutatása szerint ez eddig nem így van, és a különböző szabályok, ajánlások betartási hajlandósága még nyár végéhez képest is visszaesőben van.

A kutatás szerint például szeptemberben tovább csökkent a szájmaszk-használati hajlandóság, mint augusztusban. Az első őszi hónapban a lakosság 83%-a mondta azt, hogy visel arcmaszkot. De tovább csökkent a kézmosás és a kézfogás mellőzésének hajlandósága is, és minden egyes, a járvány szempontjából releváns óvintézkedés betartásánál csökkenést mért a közvélemény-kutató.

Tavaszhoz képest még rosszabb ez az arány. A maszkviselésen, a gyakori kézmosáson és a kézfogások kerülésén túl minden egyéb területen a járvány előtti állapotba mutató visszarendeződés látszik, az újra növekvő esetszámok ellenére is - írja az Ipsos a kutatás ismertetőjében.

A kutatás eredményei szerint a nők gyakrabban mosnak kezet (87%), mint a férfiak (81%) és nagyobb arányban kerülik a másokkal való kontaktust is (34% és 26%). A férfiak viszont nagyobb arányban kerülik a tömegközlekedést, mint a nők (47% és 41%). A 30 év alatti felnőttek az átlagnál bátrabban mennek közösségbe, de az alapvető óvatossági intézkedéseket, így a maszkviselést (87%) vagy a gyakori kézmosást ők is betartják (81%). Mint azt tudjuk, a járvány második hulláma alapvetően a fiatalok körében robbant be.

Az ország közigazgatási régiói közül Nyugat-Dunántúl lakossága kerüli legnagyobb mértékben a kézfogást (85%) és kiemelkedő arányban a tömegközlekedést is (59%) - írja a közvélemény-kutató. A dél- és nyugat-dunántúli szülők az átlagnál szigorúbban tartják távol gyermekeiket a közösségi tevékenységektől (20% és 19%), ezzel összefüggésben számukra okozna leginkább gondot az iskolák újbóli bezárása is. Budapest lakossága általánosságban is mobilabb, bátrabban megy közösségbe, de élen jár a védekezésben, kiemelten a védőmaszkok viselésében (95%).

A felmérést még a maszkhasználati szabályok szigorítása előtt végezték el. A hatósági szigorítás és az ezret közelítő esetszámok tehát vélhetően még nem jelentek meg a kutatási eredményekben, így csak remélni tudjuk, hogy ezeket az alacsony költségű óvintézkedéseket a következő hetekben a lakosság nagyobb arányban tartja majd be.

Címlapkép: Getty Images