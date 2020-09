Rekordgyorsasággal terjed a koronavírus, még soha nem fertőződtek meg egy nap alatt ennyien

Kedd reggel az utóbbi időszakban látott 240 ezer körüli átlagnál alacsonyabb napi új esetszámot jelentettek összességében a világon, egy nap alatt 196 ezer esetet, ehhez képest szerda reggel a jelentések összesítése szerint már

380 ezerrel nőtt a diagnosztizált esetek száma, ami új rekord.

Az új fertőzöttszám megugrásának oka, hogy jelenleg nemigen látni olyan nagy népességű országot, ahol a járványhelyzet karakteresen javult volna, viszont több helyen romlott a helyzet. A járvánnyal leginkább sújtott Egyesült Államok 50 ezer esetet jelentett egy nap alatt.

India esetében úgy néz ki, a hivatalos statisztika hibája okozhatta a tegnapi alacsony esetszámot, és a mai esetszám megugrását, az emelkedő trend folytatódik.

Nyugat-Európában is romlik a helyzet, a franciák az első hullám esetszámai közelében járnak, Spanyolországban már meg is haladta a második hullám esetszáma az elsőét, Nagy-Britanniában is gyorsan nő az esetszám.

Belgiumban, Hollandiában, Dániában is gyorsul a járvány.

Dél-Amerika továbbra is gócnak számít, a brazil járványhelyzet ugyan javult, az argentin esetszám emelkedik.

A régiónkban két szomszédos országban látványosan gyorsul a vírus terjedése: Ukrajnában és Ausztriában.

A magyar és a cseh esetszámok is kilőttek az utóbbi pár hétben.

Az alábbi világtérképen azt láthatjuk, hol robbant be, hol csitul a járvány.

Hogyan készült a világtérkép?A Johns Hopkins Egyetem adatbázisának országszintű adatait használva megnéztük, hogy az elmúlt egy héten átlagosan mekkora volt a napi regisztrált fertőzöttek száma. Ezt összevetettük az egy hónappal ezelőtti helyzettel, és a százalékos változást ábrázoltuk a térképen. Minél nagyobb a növekedés, annál erősebb narancs árnyalata van az országnak, minél nagyobb a csökkenés, annál zöldebb. A kis fertőzésszámú országokban százalékosan kifejezve óriási pozitív és negatív változások lehetnek, ezért a színskálát úgy állítottuk be, hogy 30%-os változásnál már a legerősebb színnel jelöltük az országot. Fontos hangsúlyozni, hogy a térkép nem az általános járványhelyzetet ábrázolja egy abszolút skálán, hanem az egyes országok egyedi helyzetének változását a saját, egy hónappal korábbi helyzetükhöz képest. Így például természetesen hiába narancs Magyarország és zöld Brazília, ez nem azt jelenti, hogy nálunk sokkal inkább jelen van a vírus. "Csak" azt, hogy Brazíliában az elmúlt egy hónapban csökkent az esetszám, míg Magyarországon nőtt. Így tehát a térképen a színekben látható különbségek azt jelzik, hogy hol terjed jobban vagy kevésbé a vírus az egy hónappal korábbi helyzethez képest.

A címlapkép forrása: MTI/Mónus Márton.