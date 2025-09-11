Berobbant az izgalmas tőzsdei sztori: 30 százalékot ralizhat ez a részvény

Rengetegen keresik a tőzsdéken a következő nagy durranást, azt az izgalmas befektetési mániát, ami akár évtizedeken keresztül meghatározó trenddé alakulva rendkívüli hozamokat generálhat az élelmes befektetőknek. Azt nem állítjuk, hogy a következő Teslát találtuk meg, vagy hogy a következő AI-őrületet azonosítottuk volna. De még azt sem, hogy egy teljesen mellőzött és háttérbe szorult témáról lenne szó. Azt viszont igen, hogy az egyre látványosabb geopolitikai és AI-al kapcsolatos tendenciák egy nem mindennapi befektetési lehetőségnek ágyaztak meg. Ráadásul egy olyan részvény is előtérbe került, amivel direkt módon lehet megjátszani ezt az izgalmas sztorit.

2022 vége óta a mesterséges intelligencia berobbanása volt az a megatrend, ami kis túlzással a hátán cipelte a rendkívül meredek tőzsdei ralit. Az AI zászlóshajójának kikiáltott Nvidia a 4 ezer milliárd dolláros piaci kapitalizációt átlépve a világ legértékesebb tőzsdei vállalatává vált, a tech-túlsúlyos Nasdaq index pedig 2022 vége óta közel 100 százalékot szárnyalt.

Az elmúlt hónapokban azonban egyre inkább a globális vámháború következményei, a geopolitikai konfliktusok hatásai és a gyengélkedő amerikai gazdasággal kapcsolatos hírek dominálják a tőzsdei szalagcímeket.

És bár megosztottak a vélekedések az AI-rali kifulladásával (vagy csak megakadásával) kapcsolatban, van egy olyan, a mesterséges intelligenciához képest sokkal kevesebb reflektorfényt kapó trend, amit nem csak az AI, de több más, egyre fontosabb és megkerülhetetlenebb tendencia is támogat: