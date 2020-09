Az autógyártók rémálma, amire legyintett a politika, most mégis tízezer milliárdos kiesést okozhat

Csupán pár hete maradt az Egyesült Királyságnak arra, hogy tető alá hozza azt a régóta áhított szabadkereskedelmi egyezményt, amelynek köszönhetően elkerülhetnék a megállapodás nélküli kizuhanást az Európai Unióból. A gond csak az, hogy politikai játszmák egész sorozata miatt került elképesztő közelségbe a legrosszabb forgatókönyv megvalósulása, így hiába törekednek a britek egyezségre, nagyon nehéz lesz egy mindkét fél számára megnyugtató megállapodás elérése. Ez pedig borzasztóan rossz hír az autóipar számára, amelynek szereplői kétségbeesetten igyekeznek még az utolsó pillanatokban is felhívni a politikusok figyelmét arra, mekkora károkat okozhat a megállapodás nélküli Brexit Európa egyik legfontosabb ágazatának, amely már így is rengeteget szenvedett az elmúlt hónapokban.

Hiába maradt csupán néhány hete a brit kormánynak arra, hogy szabadkereskedelmi megállapodást kössön az Európai Unióval, Boris Johnson olyan kockázatos játszmába kezdett az alkupozíciójának javítása érdekében, amely a megállapodás nélküli kizuhanás rémképével fenyeget. Ez természetesen borzasztóan rossz hír az autóipar számára a La Manche csatorna mindkét oldalán, egy olyan forgatókönyv megvalósulása került karnyújtásnyi távolságba ugyanis, amelyet sokáig elképzelhetetlennek tartottak, később pedig igyekeztek felhívni a döntéshozók figyelmét annak kockázataira.

Nem véletlen, hogy az autógyártóknak és érdekvédelmi szervezeteiknek a legnagyobb fejfájást a megállapodás nélküli Brexit okozta és okozza a mai napig. A létező legrosszabb forgatókönyv bekövetkezése valóságos katasztrófát jelentene az autóipar számára, amelynek két nyomós oka van:

Az autógyártók által alkalmazott Just-In-Time gyártási elv, stratégia És a termékek után fizetendő vámok

A gyártáshoz szükséges alkatrészek jelentős részét külföldről, elsősorban Európából szerzik be a brit autógyártók, hogy aztán azok felhasználásával összeszerelhessék kész járműveiket. A Just-In-Time gyártásszervezési és készletgazdálkodási stratégia szellemében viszont csak rövid időre elegendő alkatrészt tárolnak a gyáraik területén annak érdekében, hogy jelentős költségeket takarítsanak meg. Ez a rendszer fenntartható, hiszen az Európai Unió vámuniója biztosítja az áruk akadálymentes és folyamatos áramlását. Abban az esetben viszont, ha britek megállapodás nélkül zuhannak majd ki az Európai Unióból és ennek következtében minden egyes tételt el kell vámolni, az imént bemutatott rendszer azonnal össze fog omlani.

Megállapodás nélkül igazi katasztrófát jelentene az autógyártók számára az is, hogy az Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti kereskedelmet automatikusan a Világkereskedelmi Szervezet szabályai határoznák meg. A WTO általános szabályzata alapján az EU - ha nem születik kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás Londonnal - a brit EU-tagság megszűnése után külső országként kezelné az Egyesült Királyságot, és ebben az esetben a járműalkatrészekre 4,5 százalékos, az Egyesült Királyságból érkező autóimportra 10 százalékos, a haszongépjárművekre pedig 22 százalékos vámot vetne ki. Természetesen a britek is azonos lépésre kényszerülnének az EU-ból érkező termékek esetében.

A MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜLI KILÉPÉS TEHÁT A BESZÁLLÍTÓI LÁNC ÖSSZEOMLÁSÁVAL ÉS A GYÁRTÁSI KÖLTSÉGEK JELENTŐS EMELKEDÉSÉVEL FENYEGET NAgy-Britanniában, A DRÁGÁBBAN ELŐÁLLÍTOTT AUTÓKAT PEDIG A VÁMOK MEGFIZETÉSE UTÁN LEHETNE CSAK ÉRTÉKESÍTENI AZ EURÓPAI UNIÓBAN.

Az Európai Unióból érkező járművekre kivetett vámok szintén jelentős drágulást okoznának, több autógyártó korábban már ki is jelentette, hogy az ebből származó költségnövekedést át fogja hárítani a vásárlókra. És hogy a rémálom teljes legyen, megnövekedett adminisztrációs terhekkel is számolnia kellene az érintetteknek.

Jelentős kitettségekről beszélhetünk mindkét irányba

Mindez azért is jelent hatalmas kockázatot, mert rendkívül fontos az Egyesült Királyság autópiaca, valamint autógyártása az Európai Uniónak és fordítva. Az értékesített új járművekből mintegy 2,2 millió darab érkezett az Európai Unióból, amely az Egyesült Királyság teljes autóimportjának 81 százalékát adta 2019-ben. A britek pedig közel 807 ezer olyan járművet gyártottak, amely az Európai Unióban talált gazdára, ez a darabszám az EU járműimportjának 18 százalékát tette ki - írja az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) friss elemzésében.

Hasonlóan nagy volumenekben folyt az autóalkatrészek kereskedelme is a két fél között: az Egyesült Királyság által importált autóalkatrészek mintegy 80 százaléka származott az EU-ból, míg az Európai Unió autóalkatrész importjának 16 százaléka érkezett a szigetországból. Mindehhez fontos még azt is hozzátenni, hogy az Egyesült Királyságban a különböző gyártók mintegy 33 darab motor- és autógyárat üzemeltetnek, illetve komoly beszállítói hálózat is kiépült az országban. Így a brit járműipar durván 823 ezer embernek adott munkát tavaly, amelynek legalább 10 százalékát az EU más országaiból származó munkavállalók tették ki a becslések szerint.

A fenti számokat érdemes összegszerűsíteni is, az alábbi ábrán az Egyesült Királyság legnagyobb partnerei láthatóak az autó és az autóalkatrész kereskedelemben. Németország természetesen toronymagasan vezet, majd a sorban Belgium, Spanyolország és Franciaország következik. Csak ez a négy szereplő 39,3 milliárd euró értékben exportált autókat és alkatrészeket a szigetországba, míg onnan 11,1 milliárd euró értékben érkeztek áruk.

110 milliárdos kiesés lehet a politikai játszma vége

Mindezt látva könnyű megérteni, hogy az iparági szereplők miért igyekeznek kétségbeesetten minden létező eszközt megragadni és újult erővel figyelmeztetni a döntéshozókat, mekkora károkat okozhatnak a felelőtlen magatartásukkal.

Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA), az Európai Autóipari Beszállítók Egyesülete (CLEPA), valamint további 21 autóipari szervezet újabb közleményt adott ki, amely szerint, ha a britek megállapodás nélkül zuhannak ki az Európai Unióból és 2021 január 1-től a WTO fentebb már bemutatott általános szabályai lépnek életbe, az az árak emelkedése, a kereslet csökkenése miatt azt fogja eredményezni, hogy

3 MILLIÓ járművel KEVESEBBET GYÁRTHATNÁNAK A KÖVETKEZŐ 5 ÉVBEN.

Az érdekvédelmi szervezetek számításai szerint mindez

110 MILLIÁRD EURÓS (DURVÁN 39380 MILLIÁRD FORINT) FORGALOMCSÖKKENÉST OKOZ MAJD AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖTT.

A kilépés körüli bizonytalanság eddig is hatalmas károkat okozott - A koronavírus pedig rátett egy lapáttal

Korábban már többször részletesen írtunk arról, hogy a britek EU-ból való kilépése, valamint az azt követő tárgyalási sorozat végső kimenetelével kapcsolatos bizonytalanság jelentős károkat okoz a szigetország gazdaságának, különösképpen a legendás brit autógyártásnak, amely gyakorlatilag a szemünk láttára omlik össze a Brexit súlya alatt.

A koronavírus megjelenése és gyors terjedése tovább súlyosbította a helyzetet, a szigetország autópiacáról hónapokon keresztül nagy rossz hírek érkeztek. Ezért is váltak sokan bizakodóvá a júliusi autóeladásokat látva, kiderült ugyanis, hogy hosszú idő után először több, mint 11 százalékkal bővült a brit autópiac. Az értékesítési számok láttán felcsillant a remény, hogy talán véget ér a mélyrepülés és ismét elkezdenek felpörögni az autóeladások.

A Brit Autógyártók- és Kereskedők Szövetsége (SMMT) által közzétett augusztusi értékesítési számok minderre gyorsan rácáfoltak, a múlt hónapban ugyanis csupán 87 226 személyautót regisztráltak, amely 5,8 százalékos csökkenést jelentett 2019 augusztusához képest.

A teljes eddigi évet figyelembe véve pedig elmondható, hogy kicsivel több, mint 915 ezer autó került értékesítésre, amely közel 40 százalékos visszaesést jelentett az előző év azonos időszakához képest.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy az SMMT már a márciusi értékesítési adatok előtt jelentősen visszavágta az idei évre vonatkozó előrejelzését: véleményük szerint 1,73 millió autó kerülhet értékesítésre, amely durván 23 százalékos zsugorodást jelentene Európa második legnagyobb autópiacán.

A brit autógyártás szintén nagyon nehéz helyzetbe került, a legfrissebb statisztikák szerint júliusban 85 ezer 696 autó készült az országban, ami ugyan 51 százalékkal több, mint júniusban, de 21 százalékkal kevesebb tavaly júliushoz képest. Érdemes azt is felidézni, hogy Nagy-Britanniában a koronavírus-járvány miatt áprilisban mindössze 197 autót gyártottak, ami a legkevesebb a második világháború óta.

A július végével záródott első hét hónapban 39,7 százalékkal kevesebb autó készült az egy évvel korábbihoz képest. A visszaesés némileg mérséklődött a hathavi 43 százalékos csökkenéshez viszonyítva a szigetországban.

A globális autópiac lassulása, az EU-val folytatott tárgyalások bizonytalan kimenetele és a koronavírus-járvány együttesen oda vezetett, hogy a brit autógyárak várhatóan gyártókapacitásaik felét sem használják majd ki idén.

Látni kell azt is, hogy nem csak a brit autógyártás van nehéz helyzetben, az európai gyártók is nagyon kemény időszakot élnek át. A koronavírus-járvány váratlan megjelenése, a járvány terjedésének megakadályozása érdekében hozott szigorú intézkedések valósággal sokkolták a szektort korábban. A kilábalás időszaka ugyan javában tart már és az idei második félév gyártási számai, valamint rendelésállományai bizakodásra adhatnak okot a jövőt illetően, de mindez nem változtat azon, hogy várhatóan 3,6 millió autóval kevesebbet gyártanak majd Nagy-Britanniában és az Európai Unióban együttesen 2020-ban, mint egy évvel korábban.

Az autók iránt mutatkozó kereslet látványos visszaesése jelentős felesleges kapacitásokat is eredményezett az autóiparban, amelyre reagálva számos szereplő kezdett olyan mértékű átalakításokba, amelyek gyárak bezárásával és munkahelyek megszűnésével fognak járni.

A politikusok felelőssége tehát óriási, hiszen a fenti kedvezőtlen folyamatokra erősíthet rá a megállapodás nélküli Brexit, további súlyos károkat okozva Európa egyik legfontosabb ágazatának.

Címlapkép forrása: Peter Byrne/PA Images via Getty Images