Betelt két budapesti kórház lélegeztetőgép kapacitása

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Bár szerdai videóüzenetében azt hangsúlyozta Orbán Viktor kormányfő, hogy az egészségügyben rendelkezésre állnak a szükséges eszközök és az ezeket működtető személyzet is, sőt bővíteni is tudják a kapacitásokat, a Népszava csütörtöki cikke másra utal. A lap információi szerint az egészségügyi vezetés igyekszik csökkenteni a mentőszolgálatra nehezedő nagy nyomást a tesztelési protokoll változtatásával, és az Országos Korányi és Pulmonológia Intézetben, illetve a Szent László Kórházban annyi a súlyos beteg, hogy a „lélegeztető kapacitása betelt”. Utóbbi intézményben ráadásul már a szakemberek is fogytán vannak.