Koronavírus: robban a járvány a régióban, aggasztó a magyar trend

A Magyar Kórházszövetség szerint a koronavírus járvány őszi hulláma hamarabb gyűrűzött be a kórházakba, mint arra számítani lehetett, és az első hetek tapasztalatai azt mutatják, hogy jóval nagyobb nyomás nehezedik most a kórházakra, mint tavasszal. A lakosság most sokkal kevésbé türelmes, és jóval kevésbé tartja be a járványügyi szabályokat. Ficzere Andrea, a szövetség elnökének elmondása szerint sok orvos és ápoló betegedett meg, vagy van karanténban, ez pedig jelenleg is nehezíti a betegellátást.