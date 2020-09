Merkel és Michel próbálja csillapítani a gázmezők miatti háborús veszélyt a görögök és törökök között

Csaknem két NATO-tagállam közötti háborúig fokozódott az elmúlt hetekre az a régi viszály Görögország és Törökország, illetve Ciprus között, amelynek célja a Földközi-tenger keleti medencéjének gázmezői feletti kontroll és ami miatt a jövő héten rendkívüli EU-csúcson egyeztetnek az uniós vezetők a témáról. Ennek és a Törökország elleni szankciók előkészítéseként a térségbe látogatott a csúcsot összehívó Charles Michel európai tanácsi elnök, Angela Merkel német kancellár pedig szerdán újabb videókonferencián igyekezett csillapítani a feszültséget Recep Tayyip Erdogan török elnökkel.

Határozottan kiáll az EU Ciprus jogainak megvédelmezése mellett

Az Európai Unió határozottan kiáll minden olyan tagországa, köztük Ciprus mellett is, amely nehéz kihívásokkal néz éppen szembe - jelentette ki Charles Michel az Európai Tanács elnöke a ciprusi fővárosban, Nicosiában tett szerdai látogatása során.

Hozzátette: a Földközi-tenger keleti részének válságos helyzete fontos témája lesz a jövő heti EU-csúcstalálkozónak, ahol egyebek között a Törökország elleni szankciókról fognak tárgyalni az uniós tagállamok vezetői.

Nikosz Anasztasziadisz, Ciprus elnöke Michellel folytatott megbeszélése után azt mondta, hogy a helyzet nagyon aggasztó, mivel Törökország illegális fúrásaival folyamatosan megsérti a nemzetközi tengerjogot. Nyomatékosította: az uniónak készen kell állnia tagországai megvédésére.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdai, az EU helyzetéről szóló brüsszeli beszédében megerősítette, hogy valamennyi tagállam, Ciprus és Görögország is, mindig számíthat Európa teljes szolidaritására törvényes, szuverén jogaik megvédésében. Egyúttal arra is figyelmeztetett, hogy Törökország egyre jobban távolodik az uniós normáktól, így annak esélyétől is, hogy valaha is tag lehessen.

Mi a konfliktus lényege?

A NATO-ban szövetségeseknek számító Törökország és Görögország között a Földközi-tenger keleti medencéjében rejlő földgázmezők felfedezését követően lángolt fel újra a már régóta zajló vita a tengeri határokról. A törökök számos feltáró fúrást végeztek, amivel kiváltották a térség országainak a haragját. Azt, hogy mekkora jelentőségű gáztalálatról és energiafüggetlenségi témáról van szó, ebben az elemzésünkben jártuk körbe:

Az elmúlt hetekben több pengeváltásra került sor a szomszédos országok között, miután Törökország az elmúlt hetekben több hadgyakorlatot is tartott a kérdéses tengeri területen, illetve az Oruc Reis nevű kutatóhajóval és hadihajókkal megjelent a görög szigetek közelében található, vitatott hovatartozású felségvizeken. Az Európai Unió állásfoglalása szerint ezek a kutatások sértik a nemzetközi jogot, és szankciókkal fenyegette az ankarai kormányt. Az Oruc Reis szombat éjjel tért vissza a törökországi Antalya kikötőjébe, amit a görög kormány "pozitív lépésnek" minősített.

A Bruxinfo minapi cikke arra mutatott rá, hogy a nemzetközi tengerjogban a part mentétől elvileg 200 km-ig terjedne egy adott ország joga a felségvizekre, de ez a konkrét görög-török térségben nem lehetséges, ebből erednek a viták, amelyek

célja a gáztalálatok fényében a tengeri határok újrarajzolása.

Peter Stano, a külügyekért és biztonságpolitikáért felelős uniós szóvivő szerda esti nyilatkozatában azt írta: az EU fontos lépésnek tartja a török Oruc Reis nevű kutatóhajó közelmúltbéli visszahívását a Földközi-tengerről. Ez a lépés szerinte utat nyit a tartalmas párbeszédnek a görög és a török fél között. Hozzátette: az unió hasonló lépéseket vár Ciprustól is.

Felhívta azonban a figyelmet arra, hogy Törökország keddi bejelentése, miszerint meghosszabbítják a Yavuz nevű fúróhajó küldetését, a feszültség fokozódásához vezet, éppen egy olyan pillanatban, amely lehetőséget adna a békés párbeszéd és a tárgyalások folytatására.

Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter szerda este a CNN Türk hírtelevízió vendégeként jelezte, hogy az

Oruc Reis a "néhány hétig tartó" időszakos karbantartási munkálatokat követően visszatér arra a területre, ahol feladatát végezte.

Igazságosságot követelt Erdogan Merkeltől

A Földközi-tenger alatti földgázmezők miatt kialakult török-görög tengerjogi vitáról egyeztetett szerdán videokonferencia keretében Recep Tayyip Erdogan török elnök és Angela Merkel német kancellár - közölte a török államfői hivatal kommunikációs igazgatósága az MTI tudósítása szerint.

A beszámoló szerint a török államfő a beszélgetés során közölte, hogy a Földközi-tenger keleti medencéjének ügyében a nézeteltéréseket mindaddig meg lehet oldani tárgyalás és kompromisszum útján, amíg a megközelítés építő jellegű és méltányosságon alapul".

Erdogan leszögezte:

Európa államainak igazságosnak és következetesnek kell lenniük a földközi-tengeri kérdésben.

"Törökország a végsőkig eltökélt, és aktív politikát folytat majd a jogait illetően" - jelezte ismételten a török elnök.

A török-görög tengerjogi vitában Németország próbál közvetíteni. Erdogan és Merkel legutóbb szeptember 3-án beszélt az ügyről videokonferencián.

Címlapkép forrása: Ministry of National Defense/Anadolu Agency via Getty Images