Összejöhet a Brexit-megállapodás, a következő napokban eldőlhet minden

Délelőtt Michel Barnier, az EU Brexit-ügyi főtárgyalója felől érkezett olyan információ, miszerint bizakodik abban, hogy még összejöhet az Egyesült Királyság és az EU között egy kereskedelmi megállapodás, aztán délután az Európai Bizottság elnöke fogalmazott meg optimistának tűnő jelzést.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A következő napok tárgyalásai döntő fontosságúak, de összességében továbbra is van esély arra, hogy az EU és a britek közötti kereskedelmi megállapodás összejön – ezt Michel Barnier jelezte a tagállami uniós nagyköveteknek ma a Reuters információi szerint. A hírügynökséget három diplomáciai forrás tájékoztatta az ülésen elhangzottakról.

Meggyőződése, hogy a megállapodás még összehozható a két fél közötti nézeteltérések ellenére – ezt pedig Ursula von der Leyen bizottsági elnök mondta a Financial Times délutáni beszámolója szerint. Mindkét információra a font erősödéssel reagált az egyébként borongós nemzetközi befektetői hangulatban. Ezek a fejlemények összhangban vannak elmúlt napokbeli összefoglalóinkkal, hogy a belső piaci törvény által keltett zaj ellenére folytatódnak a tárgyalások és továbbra is van esély a megegyezésre, főleg amiatt, mert láthatóan a brit fél is törekszik rá, például a halászati jogok terén jelzett engedmények alapján.