Újraindultak az operatív törzs tájékoztatói: Müller Cecília a fiataloknak üzent

Mától ismét rendszeresen tart sajtótájékoztatót az operatív törzs. Gál Kristóf, alezredes kezdte a tájékoztatót, aki elmondta, hogy a járványhelyzet indokolja az ismételt rendszeres tájékoztatást. Ezt követően Lakatos Tibor a rendőrség feladatairól beszélt, Müller Cecília pedig a hazai járványhelyzetet ismertette.

Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központ vezetője elmondta, hogy figyelemmel kísérik a friss járványügyi adatokat, a környező országok intézkedéseit. A rendőrség tovább folytatta a tavaszi időszakban elkezdett feladatokat, ami a határellenőrzés ismételt bevezetésével kiegészült augusztustól. Ellenőrzik a hatósági házi karantént, az elmúlt időszakban 56 ezernél több esetben elektronikus eszközzel hagyományosan pedig több mint 1 millió alkalommal került sor ellenőrzésre. „Készen állunk arra, hogy a járvány további terjedését korlátok között tartsuk” - mondta.

Müller Cecília elmondta, hogy nyugvópontra helyeződött a nyár elején a járvány, de tudtuk, hogy nem ért véget és most ismét tanúi vagyunk a járvány kitörésének. A nyár végével elkezdődött emelkedni a fertőzöttek száma és ötödik napja az ezret közelíti az új esetszám. Ez a pandémia természete.

Tudtuk azt, hogy lesz egy másik hullám és a tavaszi sikeres védekezést követően ez a járvány eltérő a tavaszi hullámtól, ezért a járvány kezelése is eltérő.

Tavasszal megállt körülöttünk az élet. Volt egy nagy várakozás, azóta jobban megismertük a vírus természetét, a járvány terjedését, kutatók folyamatosan vizsgálják. Ezért a második hullámban egy másik stratégiát alkalmazunk - mondta el Müller Cecília tisztifőorvos.

Teljesen más arcot mutat most a járvány.

Míg tavasszal elsősorban az idősek, most jellemzően a fiatalok érintettek. A mai helyzet alapján a 20-29 éves korosztály a leginkább érintett. Náluk a betegség enyhén, akár tünetmentesen, akár néhány nap alatt lezajlik, de a vírust tovább tudják adni a magas kockázati csoportokba tartozóknak. Ezért továbbra is a legveszélyeztetebbek az idősek és a krónikus betegségben szenvedők. A védekezésnek most elsősorban az a célja, hogy tudjuk élni a mindennapi életünket, de mindezt biztonságosan tegyük. Ezt a két feladatot egy eljárás mentén, egy járványkezelési stratégia mentén kell megoldani, az új szabályok ezért születnek.

Tavasszal a járvány megbénította szinte az egész országot, ennek elkerülésére hozunk most olyan szabályokat, ami ennek elkerülését lehetővé teszi.

Müller Cecília elsősorban a fiatal korosztályhoz szól most, kéri őket, hogy tartsák be a szabályokat, hogy ne adják át a fertőzést az idősebbeknek, akik számára akár halálos kimenetelű is lehet a betegség.

Müller Cecília a hétfőtől bevezetésre kerülő új szabályokról beszélt. Elmondta a maszkviseléssel kapcsolatban, hogy eddig megengedett volt, hogy akár sállal, kendővel takarjuk el arcunkat, jövő héttel szabályos maszkot kell hordani. A vendéglátóipari egységek nyitvatartását korlátozzák, mert a tapasztalatok szerint nagyon különböző egészségügyi állapotú emberek tudtak ezeken a helyeken összeverődni. Hasznos lehet most az influenza elleni védőoltás, az egészségügyi ellátórendszernek is segítenek azok, akik beadatják maguknak az oltást - mondta Müller Cecília hozzátéve, hogy ingyenesen elérhető lesz mindenki számára az oltás a háziorvosoknál.

Az egészségügyi ellátórendszer kapacitáshiányára vonatkozó kérdésre válaszolva Müller Cecília elmondta, hogy folyamatosan ellenőrzik a kapacitásokat. Van egy terv, miszerint a koronavírusos betegek ellátását koncentrálják, ez a betegek érdeke is, mert így kapnak megfelelő ellátást.

A terv szerint folyamatosan lépnek be az egészségügyi szolgáltatók, amint elérik a 80 százalékot, az egészségügyi intézmények jelzik az operatív törzsnek, és belép a következő intézmény az ellátásba.

De a második vonal még nem vált szükségessé - tette hozzá a tisztifőorvos.

A második hullám felmenő szakaszában vagyunk, nő a laboratóriumi vizsgálatok száma és készülünk arra, hogy további kapacitásokat vonjunk be a mintavételekbe - közölte Müller Cecília.

A hatósági házi karantén időtartamának csökkentésére vonatkozó kérdésre válaszolva Müller Cecília elmondta, hogy számos ország a 10 napos megfigyelést vezette be. Az átlagos lappangási idő 5-6 nap körül van, 10 nap alatt nagy valószínűséggel tettem érhető a fertőzés. Ausztriában is 10 napos karantén lépett életbe.

A világban 20-30 százalék az egészségügyi dolgozók aránya a fertőzöttek között, nálunk a második hullámban mindössze 5 százalék.

Címlapkép: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt