Sokkoló változásokat hoz a koronavírus - Így alakulhat át a világ a guru szerint

Jelentős gazdasági-társadalmi változásokat indíthat el a koronavírus-járvány és az azt követő válság – vélik gazdasági szakemberek. Egyre több közgazdász és befektetési guru gondolja úgy, hogy akár évtizedes tabuk is ledőlhetnek. De milyen lehet az új világ a járvány után? Kik lehetnek a nyertesei és a vesztesei az „új világnak”?

A kapitalizmus válságát hozza el a koronavírus?

A jelenlegi gazdasági válságban az első sokkot követően egyre többen próbálnak a hosszútávú hatásokra fókuszálni. A járvány tanulságai átalakíthatják a globális erőviszonyokat, a beszállítói láncokat, de vannak, akik ennél is tovább mennek, a napokban a Marketwatchnak adott interjúban Ray Dalio befektetési guru egyenesen

a kapitalizmus válságáról beszélt.

A Bridgewater hedge fund alapítója szerint a kapitalizmus nem osztotta fel jól a gazdasági tortát a szereplők között, ezért nem is működik hatékonyan a mai napig sem. Éppen ezért azt gondolja, hogy az amerikaiaknak újra kellene gondolniuk viszonyukat a kapitalizmushoz, egy olyan változásnak kellene elindulnia, mely több ember számára hoz igazságosabb és nagyvonalúbb kimenetelt. Ha ez nem történik meg, akkor a következő évtizedekben sokkal rosszabb lesz amerikainak lenni, hiszen a gigantikus adósság gátolja majd a gazdaság növekedését, az egyszerű embernek kevesebb lehetősége lesz a gazdagodásra, illetve világszerte megkérdőjeleződik a dollárba vetett bizalom, ami miatt az amerikaiak életszínvonala romlik majd.

Dalio szerint a kapitalizmus jól teljesített azon a téren, hogy a hatékonyság növelésével minél nagyobb legyen az elosztható gazdasági torta, de ezt a tortát nem jól osztotta fel a szereplők között. Ez pedig hatalmas vagyoni különbségeket és lehetőségbeli különbségeket teremtett az emberek között, így az egész rendszer nem működik hatékonyan. Ha az USA nem lép, hogy ezeket a rendszerszintű hibákat kijavítsa és több amerikainak teremtsen lehetőségeket, akkor annak fájdalmas követkeményei lehetnek – tette hozzá.

Az USA jelenleg egy 75 éves világbirodalom, ami a hanyatlás jeleit mutatja

- mondta Dalio. Szerinte sok területen veszített korábbi előnyéből Amerika, például az oktatásban ma már nem egyértelműen vezető. Viszont vannak más területek, ahol fennmaradt az amerikai dominancia, ilyen például a hadsereg.

A befektetési guru szerint sok hasonlóság mutatkozik az USA mai helyzete és a korábbi világhatalmak között. Például a történelem során a holland vagy a brit birodalom is hasonló problémákkal szembesült: hatalmasra hízó adósság, véget nem érő pénznyomtatás, csökkenő oktatási előnyök, növekvő vagyoni különbségek és kihívások rivális országok felől.

Ray Dalio korábban többször beszélt arról, hogy a közeljövőben sérülhet a dollár tartalékvaluta-szerepe, ezt a véleményét most is megismételte. Szerinte, ha nem változtat Amerika, akkor öt éven belül azt fogjuk látni, hogy a külföldi befektetők nem szívesen hitelezik majd, a dollár pedig nem lesz olyan elfogadott globálisan, mint ma.

Világhírű közgazdászok is változást sürgetnek

Ray Dalio nincs egyedül a véleményével, egyre több közgazdász fogalmaz meg hasonlót. A CNBC beszámolója szerint épp a napokban szervezett egy beszélgetést a Columbia Egyetem és a francia Le Monde című lap, az eseményen Joseph Stiglitz Nobel-díjas közgazdász és Thomas Piketty fejtették ki véleményüket a világ jövőjéről.

ŐK azt gondolják, hogy az egyre nagyobb vagyoni különbségek és az amerikai kormányzat bevételi szükséglete miatt jó esély van arra, hogy az USA elmozdul majd egy vagyonadó irányába, vagyis a gazdagabbakra vetnek ki valamilyen terhet, amivel két legyet üthetnek egycsapásra, hiszen csökkenhetnek a vagyoni egyenlőtlenségek, a költségvetés pedig friss bevételre tehet szert.

Jelenleg a 21. században ott tartunk, hogy az alap középosztálybeli lét Amerika nagy részén elérhetetlen az emberek számára

- mondta Stiglitz.

Közben a leggazdagabbak vagyona gyorsan, akár exponenciálisan növekszik napról napra, nem ritkán ennek a növekedésnek az üteme gyorsabb, mint a teljes gazdaságé – tette hozzá Thomas Piketty. Éppen ezért szerinte jogos elvárás, hogy ők nagyobb mértékben járuljanak hozzá a közjóhoz.

Stiglitz szerint egy vagyonadó hatékonyabb is lehetne, mint a ma alkalmazott jövedelemadók, illetve több bevételt generálhatna az államnak, hiszen most a jövedelmek egy részét könnyű eltitkolni, kivonni az adófizetés alól. A közgazdász szerint már egy szerény mértékű adó is jelentős bevételt hozna, példaként 3%-os kulcsot említett a milliárdosokra és 2%-ost az 50 millió dollárnál nagyobb vagyonnal rendelkezőkre.

Piketty szerint a vagyonadó jövője az amerikai elnökválasztás eredménytől is függhet, Joe Biden demokrata elnökjelölt győzelme esetén lenne esély arra, hogy a következő ciklusban előre lép ezen a téren az USA. A korábbi demokrata kandidánsok közül Elizabeth Warren és Bernie Sanders nála is egyértelműbben álltak ki az újfajta adó szükségessége mellett, de mára biztossá vált, hogy Biden lesz Donald Trump ellenfele novemberben.

