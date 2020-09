Jön az újabb támogatás elektromos járművek beszerzéséhez

Újabb pályázati támogatás elektromos járművek beszerzéséhez! címmel adott ki sajtómeghívót a Magyar Kerékpárosklub.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A kormány a Klíma és Természetvédelmi Akcióterv keretében, az elektromobilitás és a közlekedészöldítés ösztönzése érdekében

1 milliárd forintos keretösszeggel pályázatot hirdet elektromos meghajtású kerékpárok beszerzésére.

A pályázati program bemutatására egy sajtótájékoztatón kerül sor kedden 9 órakor, ahol felszólal:

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő,

Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára

Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos,

Kürti Gábor, a Magyar Kerékpárosklub elnöke,

Sipiczki Róbert, a Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség elnöke.

Amit eddig tudunk

A holnapi esemény nem váratlan az előzmények fényében. A Tisza-tavi kerékpáros híd júniusi átadásán az illetékes Palkovics László innovációs miniszter már jelezte: megfontolják a Magyar Kerékpárosklub és a Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség szakmai javaslatát, amely arról szól, hogy az elektromos autók és robogók vásárlásának támogatása mellett az elektromos rásegítéses kerékpárokat is támogassa az állam. A miniszter elmondta, hogy az elektromos rásegítéses kerékpárok a normál kerékpároknál nagyobb távolságok megtételét teszik lehetővé a társadalom sokkal nagyobb része (pl. idősek) számára is például a napi ingázásban, a domborzati viszonyok jelentette akadályok ellenére is. Azt is hozzátette, hogy ennek megfelelően kiterjesztik a támogatási rendszert.

A kerékpáros érdekvédők egyébként azt javasolták, hogy

az elektromos rásegítéses kerékpárok és teherkerékpárok vásárlására adjon az állam 30%-os, de maximum 200.000 forintos támogatást.

A Kerékpárosklub el is készített egy tanulmányt, amely nemzetközi példákkal támasztja alá az intézkedés indokoltságát.

Két hónappal ezelőtt pedig megjelent a kormány határozata arról, hogy 2020 és 2021 a kerékpározás éve, ennek keretében pedig több új intézkedést tervez a kormány. A program olyan elemeket sorolt fel, mint például:

Kerékpárral munkába járás pénzügyi ösztönző rendszerének kidolgozása,

Elektromos rásegítésű teherkerékpár vásárlás támogatási program.

KRESZ szabályok módosítása.

Címlapkép: Résztvevők a Börzsöny Ring kerékpáros teljesítménytúra rajtjánál a szobi Duna-parton 2020. szeptember 19-én. A 90 kilométeres túrán több mint négyszázan vettek részt. Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd