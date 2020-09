Ki tud bújni holnap a csapdahelyzetből az MNB?

Hosszú hetek óta láthatóan csapdahelyzetbe került az MNB, hiszen a célsáv tetejéig emelkedő infláció és a vártnál nagyobb gazdasági visszaesés problémái között kellene lavíroznia. A keddi kamatdöntés legnagyobb kérdése az lesz, melyik mellett teszi le a garast a Monetáris Tanács, hiszen egyszerre nehezen tud szigorítani és lazítani is. A választás elsősorban a kommunikációban jelenhet meg, a kamatkondíciók várhatóan az eddigi szinten maradnak majd. Emellett érkezik a jegybank új GDP- és inflációs előrejelzése, melyet szintén kiemelten várnak az elemzők és a befektetők.

Két cél közül kell választania az MNB-nek

Várhatóan nem változnak majd a kamatkondíciók a keddi ülés után, vagyis a Monetáris Tanács a 0,6%-os irányadó ráta fenntartása mellett dönthet – vélik egyöntetűen a Portfolio által megkérdezett elemzők. Sőt, a szakértők közül senki nem vár változást a kamatban 2021 végéig, vagyis úgy vélik, hogy most egy darabig kivárásra játszhat az MNB.

Portfolio elemzői felmérés a kamatvárakozásokról név intézmény 2020. júl. 2020. dec. 2021. dec. Regős Gábor Századvég 0,60 - - Virovácz Péter ING Bank 0,60 0,60 0,60 Trippon Mariann CIB Bank 0,60 0,60 0,60 Nyeste Orsolya Erste Bank 0,60 0,60 0,60 Kuti Ákos MKB Bank 0,60 - - konszenzus (medián) 0,60 0,60 0,60 Forrás: Portfolio

Ennek ellenére nem számíthatunk „unalmas” kamatdöntésre, hiszen az infláció és a gazdaság visszaesése komoly dilemma elé állíthatja a Monetáris Tanácsot. Az áremelkedés üteme júliusban váratlanul 3,8%-ra ugrott, augusztusban pedig már 3,9% volt, miközben a jegybank inflációs célsávja 3 pluszmínusz egy százalék.

Vagyis az infláció elérte a sáv tetejét, így ha az MNB komolyan gondolja, hogy számára az infláció az elsődleges horgony, akkor szigorúbb hangnemet kellene megütnie, ha nem is szigorít a gyakorlatban a kondíciókon.

Közben viszont a második negyedévben a magyar gazdaság a vártnál nagyobb visszaesést produkált, a 13,5%-os zsugorodás a régióban is kimagasló volt. Ez pedig további élénkítést, lazább monetáris kondíciókat indokolna.

A holnapi ülés legnagyobb kérdése az lesz, hogy ezt az ellentmondást hogyan próbálja majd feloldani a jegybank.

Kuti Ákos, az MKB Bank elemzője arra számít, hogy a Monetáris Tanács a laza kondíciók fenntartása mellett az infláció esetleges gyorsulása esetén sem módosít majd az eszköztáron, a keddi döntés után pedig továbbra is elköteleződik a tartósan alacsony kamatkörnyezet irányában. Kiemeli, hogy januárban 4,7%-os infláció mellett sem szigorított a jegybank, így most is inkább laza hangnemet üthet meg még úgy is, hogy a mozgásterét korlátozza a magas infláció.

Bár az infláció a negyedik negyedévtől lassulhat, az árfolyam sebezhetősége és az inflációs várakozások tartósabb emelkedésének kockázata mindenképpen óvatosságot indokol

- vélekedik Nyeste Orsolya, az Erste Bank szakembere.

A befektetők inkább lazább, támogatóbb hangvételt várnak a jegybanktól, azzal párhuzamosan, hogy jelentősen megvágják a növekedési kilátásokat. Ugyanakkor a 360 feletti euró/forint árfolyamot és annak inflációs hatását figyelembe véve én arra számítok, hogy a piac csalódik majd – mondta Virovácz Péter, az ING Bank elemzője. Szerinte a jegybank egyértelműen az inflációt helyezi a fókuszba a növekedés helyett és inkább szigorúbb hangnemet üt meg.

A monetáris politikának az inflációs folyamatokra egyértelműen szigorítással kellene reagálnia, míg a gazdasági visszaesés inkább a lazább kondíciók fenntartását indokolja

- foglalta össze a dilemmát Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató elemzője. Szerinte a kommunikációnak része lehet egy olyan prognózis is, amely 5-8 negyedéves horizonton az infláció célra való visszatérését jelzi előre, azaz a jegybank döntési horizontján magyarázza, hogy miért nincs szükség jelentős szigorításra.

A jegybank is szembe nézhet a gazdaság visszaesésével

A jegybanki kommunikáció mellett a keddi ülés másik fontos eleme lesz a friss GDP- és inflációs prognózis. Holnap csak a fő számokat ismerjük meg, az inflációs jelentés csütörtökön jelenik meg. Azt biztosra vehetjük, hogy az első féléves 6,1%-os gazdasági visszaesés után az MNB is jelentősen rontja várakozásait, júniusban még 0,3-2 százalékos növekedést vetítettek előre az idei évre. Az utóbbi hetekben a jegybanki vezetők kommunikációjában már megjelent, hogy visszaesésre számítanak, illetve Virág Barnabás alelnök arról beszélt, hogy elhúzódó kilábalásra, nem V-alakú felpattanásra kell felkészülni.

Elemzői várakozások az MNB új prognózisára (százalék) név intézmény GDP Infláció 2020 2021 2020 2021 Regős Gábor Századvég -3,50 5,00 3,50 3,30 Virovácz Péter ING Bank -6,00 5,50 3,40 3,15 Trippon Mariann CIB Bank -4,50 4,50 3,50 3,20 Nyeste Orsolya Erste Bank -5,00 5,50 3,55 3,15 konszenzus (medián) -4,75 5,25 3,50 3,18 Forrás: Portfolio

A Portfolionak nyilatkozó elemzők átlagosan azt gondolják, hogy 2020-ra 4,75%-os visszaesést prognosztizál majd a jegybank, míg 2021-ben 5,25%-os visszapattanást valószínűsíthetnek. Közben az inflációt 2020-ban átlagosan 3,5%-ra „lőhetik be”, ez jövőre 3,2%-ra mérséklődhet.

A friss előrejelzések publikálásakor a jegybank várhatóan hangsúlyozza a koronavírus-járvány második hullámából eredő nagyfokú bizonytalanságot, amely a prognózisaikat is nagymértékben befolyásolja – véli Kuti Ákos.

Mit szólhat a forint a döntéshez?

A jegybank csapdahelyzete miatt a forint szempontjából is kiemelt jelentősége lehet a keddi döntésnek és az azt követő kommunikációnak. Ha ugyanis túlságosan laza hangnemet üt meg az MNB, akkor további gyengülés jöhet, ami az inflációs kockázatokat is fokozza, ellenkező esetben pedig, ha megnyugtató üzenetek jönnek, akkor az fordulatot hozhat az elmúlt hetek forintgyengülése után.

Virovácz Péter szerint a verbális kommunikációval az MNB erős üzenetet küldhet a piacoknak, stabilizálhatja, sőt visszalökheti 355 közelébe a forintot az euróval szemben. Mindezzel pedig pont elég időt nyerhet, amíg a következő hónapokban az infláció ismét elkezd mérséklődni és így a reálkamat is emelkedik (vagyis kevésbé lesz negatív), ami tovább támogathatja a forint stabilitását, mérsékelve az abból fakadó inflációs kockázatokat.

Amennyiben azonban a forint továbbra is alulteljesítő marad, úgy egy alternatív forgatókönyv mentén előfordulhat, hogy a verbális intervenció után drasztikusabb lépésre van szükség. Először az FX-swap állomány csökkentése jöhet szóba és ezt követően változhatna az egyhetes betét szintje, akár 1 százalékra is – teszi hozzá az ING Bank elemzője.

