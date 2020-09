Koronavírus: ezt a három számot kell figyelni az EU-n belüli utazási korlátozások bevezetéséhez

Az uniós tagállamok állandó brüsszeli nagykövetei a múlt pénteki zárt ajtók mögötti tanácskozáson lényegében megegyeztek arról, hogy 3 konkrét indikátor alapján lehessen kivetni az egyes tagállamok között az utazási korlátozásokat, de a végső szót majd a most pénteki miniszteri szintű tanácskozáson mondják ki.

Az EU-n belül egyelőre hektikus a szabályozása (nincs is igazán) annak, hogy ki és milyen esetben veti ki az utazási korlátozásokat a másik tagállammal szemben, jellemzően a 7, illetve 14 napos mozgóátlagát nézik a tagállamok az új fertőzéses esetszámnak, de vannak, akik az utóbbi 14 nap fertőzési számát 100 ezer főre vetítve néznek küszöbszámokat.

Ebben a turisztikai szektort is erősen hátrányosan érintő kaotikus állapotban vágna rendet a német soros uniós elnökség, mégpedig úgy, hogy a Politico információi szerint egy olyan anyagot készített az elnökség, amely 3 indikátor alapján határozná meg, hogy a tagállamok mikor léphetnek és ehhez az Európai Betegségmegelőzési és Kontroll Központ (ECDC) heti gyakoriságú adat összeállítását vennék figyelembe. A három vizsgált indikátor:

az új fertőzéses esetek utóbbi 14 napi összege 100 ezer lakosra vetítve az elvégzett mintavételek száma 100 ezer lakosra vetítve az elvégzett mintavételeken belül a pozitivitási arány.

A brüsszeli lap szerint a múlt pénteki nagyköveti ülésen a tagállamok lényegében erről megegyeztek, de egyes tagállamok azt is kérték, hogy legyen erről a három indikátorról térképes, vizualizációs megjelenítés is, hogy jobban be lehessen mutatni az egyes tagállamok döntését a közvélemény felé. Az ECDC már most is készít a fenti első indikátorról látványos térképet az európai NUTS-2 szintű statisztikai régiók alapján (praktikusan 3-3 magyar megye alkot egy ilyen régiót). Amint az alábbi, a 36-37. heti adatokat összefoglaló (augusztus 31-től szeptember 13-ig tartó időszakot felölelő, szeptember 16-án készített) térképen látszik, több magyar régió már a sötétsárga (60-120 eset közötti érték), Budapest pedig a vörös színt kapta (120 ezer felett).

Ennél frissebb térkép csak világszintű összesítés szerint van, ezt tegnap, azaz szeptember 20-án készítették és a szeptember 6-20. közötti két hét adatait mutatja országonként. Ebben egész Magyarország a sötétsárga színt kapta (60-120 közötti esetszám). Jól látszik, hogy Spanyolország, Franciaország, Moldova, Svájc vörös színt kapott. Az alábbi alapján nem véletlen, hogy már mintegy tucatnyi ország vezetett be utazási korlátozásokat Magyarországgal szemben az utóbbi napokig.

A német soros elnökség azt tervezi, hogy az egységes indikátoralapú utazási korlátozásokról időben, lehetőleg legalább 24 órával a bevezetés előtt ki kell értesíteni a szomszédos országokat és a társadalmat, és fontos cél, hogy az áruk és az ingázók előtt nem lehet lezárni a határokat a schengeni rendszer működésében zavartalan biztosítása érdekében.

Arról, hogy mennyire gyorsan emelkedik itthon az elmúlt 14 napra eső új fertőzöttek száma 100 ezer lakosra vetítve és ezzel pénteken az EU-n belül az ötödik leginkább fertőzött országnak számítottunk, ebben a cikkünkben írtunk:

Címlapkép forrása: Shutterstock