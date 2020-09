Mennyi magyar tűnt el a koronavírus időszakában? Most kiderül

Viszonylagos nyugalom várható ezen a héten Magyarországon, ami az érkező gazdasági mutatókat illeti, az ÁKK és az MNB szokásos tenderei mellett a népzmozgalom első féléves alakulása és a második negyedéves fizetési mérleg lesz érdekes. A világgazdaságban sokkal mozgalmasabban alakul a hét: érkeznek a szeptemberi BMI-k, Jerome Powell pedig többször is kamerák elé áll a héten. Utóbbinak jelentős hatása lehet a globális piacokra, ezáltal a magyar tőzsdére és a forint árfolyamára is, bár nem valószínű, hogy Powell sok újat mond majd a múltheti Fed-értékeléshez és előrejelzéshez képest.

Nem ígérkezik mozgalmasnak a hét eleje, hétfőn Magyarországon az MNB közli a második negyedéves fizetési mérleg alakulását, délután pedig a megszokott devizaswap tenderét tartja meg. Délután az Egyesült Államokban Jerome Powell beszéde mozgathatja meg a piacokat - a Fed elnökéről egyébként még többször is hallunk majd a héten.

Kedden Andrew Bailey, a Bank of England elnöke tart beszédet. Magyarországon sem a kedd lesz a hét legmozgalmasabb napja, az ÁKK diszkontkincstárjegy-aukcióján és az MNB kötvényvásárlási aukcióján kívül nem történik más említésre méltó gazdasági esemény, utóbbit viszont érdemes figyelni, mert az MNB az elmúlt hónapokban többször is módosította a programot, most épp jelentős felvásárlásokba kezdett, de volt, hogy ideiglenesen nem is fogadott el ajánlatot.

Szerdán viszont már igazi adatdömpinget látunk majd, elsősorban külföldön. A hajnali órákban érkezik a szeptemberi japán BMI, sokkal érdekesebbek azonban az európai és amerikai beszerzésimenedzser-indexek - előbbiek a reggeli órákban, utóbbi délután 4 óra előtt érkezik. Az index változásait érdemes fenntartásokkal kezelni, mindenesetre egy-egy nagy kilengésből vagy trendszerű elmozdulásból következtethetünk a gazdasági teljesítmény alakulására. Aznap kezdődik még Jerome Powell kongresszusi meghallgatása is, az itt elhangzó beszéde leiratát előre közzéteszik. Magyarországon már nem lesz ennyire mozgalmas a szerdánk, az MNB repotenderére lesz érdemes odafigyelni.

Csütörtökön az MNB megtartja a szokásos egyhetes betéti tenderét, előtte pedig lesz kötvényaukció, amelyre a kormányzati kiadásokat jelentősen növelő koronavírus-válság idején fokozottan érdemes figyelni. Németországból érkezik a szeptemberi Ifo-index, amely szintén fontos indikátora a gazdasági kilábalásnak, és hagyományos módon csütörtökön érkeznek a heti új segélykérelmek adatai is az Egyesült Államokban. Délután folytatódik Powell kongresszusi meghallgatása, és ezzel egyidőben beszél Steve Mnuchin pénzügyminiszter is.

Pénteken a nemzetközi makrogazdaságból nem várunk fontos fejleményeket, Magyarországon viszont az egész hetes adatcsend után a KSH teszi közzé az első féléves demográfiai adatokat.

