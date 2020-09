Müller Cecília: az új fertőzöttek negyede huszonéves

Mozikban, színházakban, bevásárlóközpontok területén, egészségügyi és szociális intézményekben és ügyfélfogadási irodákban is viselni kell a maszkot a ma életbe lépett szigorúbb szabályoknak megfelelően. Emellett minden zárt helyen (pl. fodrászat, kozmetika) is javasolják a maszkhasználatot, sőt, mindenütt, ahol nem tartható a másfél méteres távolság. Mai változás az is, hogy 10 napra csökkentették a kötelező házi karantén időtartamát. A lappangási idő 5-6 nap, ezért ez biztonságosnak tekinthető - mondta Müller Cecília. Aki bizonyítottan pozitív személy mellett volt, az nem szabadulhat 2 negatív PCR-teszttel a hatósági karanténból - hívta fel a figyelmet.