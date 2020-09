Nem áll le a PCR tesztekkel az ország legnagyobb magándiagnosztikai laboratóriuma

A munkafolyamatok optimalizálásával oldja meg a Synlab Hungary Kft, hogy folytathassa a tesztelést a szeptember 21-től életbe lépő hatósági árakon. A csepeli laboratóriumba hetek óta a korábbi mintamennyiség többszöröse érkezik be feldolgozásra, a kapacitáshiány miatt a covid PCR vizsgálatok végzését ezentúl hosszabb határidővel vállalják. A tervezett volumenbővítést elhalasztják – közölték.

Az ország legnagyobb magándiagnosztikai laboratóriuma továbbra is elkötelezett a magyar egészségügy mellett, ezért folytatja a SARS CoV-2 vírustesztek vizsgálatát melyet a munkafolyamatok optimalizálásával old meg, hétfőtől a hatósági árakon – közölték.

A laboratórium március óta, gyakorlatilag a járványhelyzet első napjától végez SARS CoV-2 teszteket. A Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi laborjaként is működünk, május óta viszont a lakosság számára is elérhetővé tettük a szolgáltatást. Hetek óta folyamatosan a kapacitásainkat meghaladó mintamennyiség érkezik be hozzánk, ami miatt nagy szükség lenne a volumenbővítésre. A jogszabályi változások miatt kérdéses, hogy erre mikor kerülhet sor, ugyanakkor a tesztelést a tőlünk megszokott, kifogástalan szakmaisággal folytatjuk. Sok más laboratóriummal ellentétben nem szeretnénk egyszerűsítő megoldásokhoz folyamodni, ami csökkentené az eredmények pontosságát. – mondta el Póda Tamás, a Synlab Hungary Kft. kereskedelmi és marketing igazgatója.

A szakértő hozzátette, hogy

a hatósági ár bevezetése a legtöbb laboratóriumi szolgáltatót nehéz helyzetbe hozta, mivel a vizsgálati önköltség is nagyságrendileg ezen a szinten mozog.

A Synlab a hatósági árazás után is a szokásos minőségben biztosítja a vizsgálatokat és számít arra, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ, valamint a kormányzat részéről érkezik olyan operatív, szakmai és anyagi támogatás, mely lehetővé teszi, hogy a covid diagnosztizálásban a kezdetektől részt vevő, szakmailag elkötelezett, végsőkig kitartó laboratóriumok ezt a munkát továbbra is a megfelelő feltételekkel, minőségi kompromisszumok nélkül tudják majd folytatni, kiszolgálva ezzel az egyre növekvő diagnosztikai igényeket – közölték.

Címlapkép: Getty Images