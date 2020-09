A Tesla vezére üzent a világnak - Megijedtek a befektetők

Elon Musk "kedélynyugtató" tweetjeinek hatására jelentőset esett a Tesla árfolyama a tegnapi kereskedés utáni órákban. A cégvezér elmondása szerint a mai Battery Dayen tett bejelentések csak a hosszú távú célokra lesznek hatással, a nagy volumenű gyártással 2022-ig várni kell.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Elon Musk a Twitteren tett közzé a várakozásokat elég rendesen lehűtő megjegyzést. A Tweet alapján elmondható, hogy a ma megrendezésre kerülő Battery Dayen tett bejelentés csak a hosszú távú célokra lesz hatással, a nagy volumenű gyártással 2022-ig várni kell.

Másik bejegyzésében pedig a beszállítókkal foglalkozott a cégvezér, Musk elmondása szerint növelni kívánja az akkumulátorcellák beszerzését a Panasonictól, az LG Chemtől és a CATL-tól (esetleg más partnerektől is). A cégvezér elmondása szerint még akkor is, ha a Tesla celláinak beszállítói maximális sebességgel termelnek majd, 2022-ben és az után is jelentős hiánnyal kell számolni -

...kivéve, ha mi magunk is intézkedünk

- írta Musk, ezzel a jövőbeni saját akkumulátorgyártást vetítve előre.

A tweeteknek komoly hatása volt az elektromos autógyártó árfolyamára, a "bejelentések" után közel 6 százalékot esett a Tesla árfolyama a kereskedés utáni órákban, míg a partnercégek papírjai felértékelődtek.

A Tesla egyébként egészen elképesztő, 437 százalékos ralin van túl az idei évben, a szárnyalást a szeptember elején lezajló masszív eladási hullám sem igazán tudta megtörni, amikor is a papír 35 százalékot veszített értékéből. A szeptember 8-i lokális mélypontról gyorsan visszapattant az árfolyam, viszont a tegnapi zárás utáni esést követően 423 dollár környékén nyithat a részvény.

Címlapkép: Maja Hitij/Getty Images